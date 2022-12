Stroški OI v Tokiu višji še za 20 odstotkov, državni revizorji ugotovili nepravilnosti

Japonsko računsko sodišče je po opravljeni reviziji ugotovilo, da so lanske poletne olimpijske igre v Tokiu stale 20 odstotkov več od končne številke, ki jo je v svojem poročilu navedel tokijski organizacijski odbor, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Igre v Tokiu so bile prestavljene zaradi pandemije novega koronavirusa.

Najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in javne porabe na Japonskem je v poročilu, izdanem pozno v sredo, ugotovil, da so olimpijske igre stale 1,7 bilijona jenov (12,1 milijarde evrov), kar je več od 1,42 bilijona jenov (10,1 milijarde evrov), kot so predstavniki organizacijskega odbora Tokia 2020 poročali v začetku tega leta.

Japonski državni revizorji so ugotovili nepravilnosti pri navajanju izdatkov. Organizatorji iger v končno poročilo niso vključili izdatkov za protidopinške ukrepe, treninge športnikov, zagotovitev japonske hrane v olimpijski vasi in na olimpijskem stadionu v Tokiu. Po oceni revizorjev je šlo sicer za izdatke, ki so bili kriti iz državnega proračuna, so pa bili povezani z olimpijskimi igrami.

Japonsko računsko sodišče je japonsko vlado pozvalo, naj v prihodnosti "pravočasno razkrije skupne stroške, ko je japonska država bistveno vpletena v organizacijo večjih dogodkov."

Končni proračun iger je znatno podražila enoletna preložitev zaradi pandemije

Ocena stroškov v predstavitvi kandidature za organizacijo olimpijskih iger v Tokiu je bila znatno nižja. Poletne olimpijske igre na Japonskem naj ne bi bile dražje od 734 milijard jenov (5,2 milijarde evrov), vendar pa so stroški postopoma naraščali, končni proračun iger pa je znatno podražila enoletna preložitev zaradi pandemije.

Tiskovni predstavnik vlade Hirokazu Matsuno je ta teden na vprašanje o stroških novinarjem dejal, da "vlada jemlje izpostavljene točke resno in se bo ustrezno odzvala", ne da bi ponudil podrobnosti.

Tokijske igre so bile prve olimpijske igre, ki so jih bili prisiljeni preložiti v mirnem času. Igre so potekale ob strogih ukrepih, s tribun je lahko igre spremljalo le zelo omejeno število gledalcev, ljubiteljem športa iz tujine in tujim turistom pa je bil vstop v državo prepovedan v skladu s strogimi ukrepi za zajezitev covida-19.

Foto: Guliverimage

Korupcijski škandal je vrgel senco na kandidaturo 2030

Japonski tožilci trenutno preiskujejo niz obtožb o prirejanju ponudb, povezanih s sponzorskimi pogodbami na igrah v Tokiu.

Nekdanji izvršni direktor velikega podjetja za proizvodnjo oblačil je priznal, da je ponujal denar za zagotovitev sponzorskih pravic za svoje podjetje na olimpijskih igrah, je poročala nacionalna televizijska postaja NHK.

Korupcijski škandal je vrgel senco na kandidaturo mesta Sapporo na severnem otoku Hokaido za zimske olimpijske igre leta 2030. V Sapporu so začasno ustavili vse aktivnosti, povezane s promocijo kandidature. Odločili so se, da bodo izpeljali vsedržavno javnomnenjsko raziskavo, da bi ocenili podporo javnosti kandidaturi.