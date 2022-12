Mok bo verjetno preložil odločitev o gostitelju zimskih OI 2030

Podnebne spremembe in vse slabše snežne razmere v večini tradicionalnih prizorišč zimskih športov so krovno olimpijsko organizacijo prisile v razmislek o spremembi procesa izbire prireditelja zimskih olimpijskih iger leta 2030. Kot je sporočil Mok, gostitelja najverjetneje ne bodo potrdili na zasedanju skupščine te organizacije naslednje leto.

Izvršni komite Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je na torkovem sestanku obravnaval tudi poročilo svoje komisije za bodoče gostitelje iger. V njem je nekaj novih predlogov, med drugim tudi ta, da bi lahko v prihodnje spremenili postopek izbora kandidatov za zimske olimpijske igre.

Najpomembnejši med predlogi so zmanjšanje števila primernih prirediteljev, ki bi lahko izvedli igre tako, da bi bile klimatsko ustrezne. Naslednja točka so pogajanja oziroma dogovori z zvezami zimskih športov glede sedanjih in prihodnjih prilagoditev sistema tekmovanj in tekmovalnih koledarjev, tretji pa, da bi zimske OI izvajalo le nekaj izbranih prirediteljev po sistemu rotacije.

Mok bo obravnaval tudi predlog, da bi morali vsi kandidati za zimske igre predložiti znanstvene dokumente o ustreznih vremenskih in snežnih razmerah za izvedbo zimskih športnih tekmovanj v svojem geografskem območju za desetletno obdobje.

Izvršni odbor Moka se je odločil, da bo podrobneje preučil te predloge, kar pa pomeni, da zdaj ne bo več cilj dodelitev iger leta 2023 že na kongresu leta 2023. Obenem pa se pri Moku ogrevajo tudi za zamisel, da bi hkrati izbrali prireditelja iger leta 2030 in 2034, a je za zdaj to le predlog, so še sporočili iz krovne olimpijske organizacije.