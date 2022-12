Se Rusi in Belorusi vračajo na velika tekmovanja?

Potem ko je večina mednarodnih zvez sledila februarskemu priporočilu Moka o izključitvi ruskih in beloruskih športnikov, se je Mok zdaj omehčal in si te športnike želi na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu, poroča AFP.

"Njihovo sodelovanje v mednarodnem športu je bila 'velika dilema', ki so jo spolitizirale posamezne vlade, ki so posredovale, da bi Rusija končala invazijo. To je bila politična odločitev, mi pa moramo raziskati načine, kako preseči to dilemo in se vrniti v športne vode in in ne k političnemu vmešavanju," je dejal Bach, ki prepoved nastopanja noče primerjati z gospodarskimi in drugimi sankcijami.

"Sankcije proti ruski in beloruski državi in vladi nihče nikakor ni postavil pod vprašaj. Sankcije morajo ostati, s športom pa je vendarle drugače. Z odsotnostjo športnikov se vojne ne morejo končati, tako da si vsekakor želimo njihove vrnitve vsaj na olimpijskih igrah," je svojo željo, za katero je kot za vse druge do zdaj prejel podporo članov izvršnega odbora komiteja, izrazil Bach, ki ni želel napovedovati, kdaj bi se Rusija in Belorusija lahko vrnili na športna tekmovanja.

Preberite še: