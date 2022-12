Britanski zvezi kazen zaradi prepovedi nastopa ruskim in beloruskim teniškim igralcem

LTA je ruskim in beloruskim teniškim igralcem prepovedala nastope v Veliki Britaniji zaradi ruske vojaške invazije v Ukrajini, ATP pa meni, da so s tem pri LTA kršili njihova pravila. Za identičen korak se je že pred časom odločilo vodstvo ženskega teniškega združenja (WTA).

Vodstvo LTA je v sporočilu za javnost izrazilo razočaranje nad kaznijo ATP, ker ni upoštevalo "izjemnih okoliščin".

"ATP ni upošteval ogorčenja mednarodne športne javnosti in vlade Združenega kraljestva po ruskem vojaškem dejanju. Ne moremo se znebiti občutka, da je ATP celotno zadevo obravnaval kot neposredno kršitev svojih pravil, ob tem pa ni pokazal sočutja do razmer v Ukrajini," je med drugim zapisalo vodstvo LTA.

Ob tem je LTA dodala, da bo denarna kazen imela številne posledice, med drugim bodo v Veliki Britaniji morali odpovedati številne manjše teniške turnirje serije ATP challenger.

Teniške igralke in igralci iz Rusije in Belorusije trenutno lahko sodelujejo na turnirjih ATP in WTA, a le pod nevtralno zastavo, obe reprezentanci pa sta izključeni iz tekmovanj v Davisovem pokalu in pokalu Billie Jean King.

