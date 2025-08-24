Šesterica Kenijcev je bila na prvih mestih na 46. tekmi gorskih tekačev na Šmarno goro. Na 10 kilometrov je zmagal Ombogo Philemon Kiriago (40:47,5). Tudi med atletinjami je bila na tej razdalji prva Kenijka Gloria Chebet (49:55,1).

Foto: Daniel Novakovič/STA Na 10 kilometrov je zmagal Ombogo Philemon Kiriago (40:47,5). Drugi je bil Josphat Kiprotich (40:55,3), tretji pa Richard Omaya Atuya (41:07,4). Slednji je v soboto zmagal na teku na Veliko planino, ki štel za finale svetovnega pokala v gorskih tekih v kategoriji gor.

Tokratna tekma na 10 km pa je bila finalna svetovnega pokala v disciplini gor-dol. Za sedmim Italijanom Lorenzom Cagnatijem (42:53,6) je bil na skupnem osmem mestu drugi Evropejec Klemen Španring iz kluba iz Slovenske Bistrice (43:14,4). Na 17. mestu je bil drugi Slovenec Timotej Bečan (Papež, 44:49,9), na 30. mestu pa tretji domačin Tadej Sredinšek (Poljane Maribor, 50:12,4).

Foto: Daniel Novakovič/STA Za Glorio Chebet je bila druga njena rojakinja Valentine J. Rutto (51:02,6), tretja pa Courtney Coppinger iz ZDA (51:09,5). Nuša Mali (Kronos) je bila na 11. mestu najboljša Slovenka (55:22,9). Edita Gashi (Posočje) je bila 23. (1:04:14,3), 25. pa kot tretja Slovenka Sara Del Giusto (Nanos, 1:10:33,1).

Na 4,8 km so bili na prvih mestih Slovenci, slavil je Jan Žiga Novak (Olimpija, 24:25,3) pred Mathiasom Mlekužem (Šmarnogorska naveza, 24:36,1) in Jakom Marinkom (Šmarnogorska naveza, 26:31,2). Med osmimi Slovenkami na tej razdalji je zmagala Manca Mlekuž (Šmarnogorska naveza, 28:37,7).

Start najdaljše preizkušnje je bil v parku policijske šole v Tacnu, preko Grmade pa so se tekačice in tekači povzpeli na Šmarno goro ter premagali 705 m vzpona in 350 m spusta.

Ta vikend je bil za slovenske organizatorje tudi generalka pred velikim tekmovanjem prihodnje leto. Velika planina, ki je bila prizorišče svetovnega prvenstva v gorskem teku leta 2010 in evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih leta 2017, bo gostila tudi evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih junija 2026.