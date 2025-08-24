Nedelja, 24. 8. 2025, 13.40
42 minut
46. gorski tek na Šmarno goro
Šmarno goro osvojili Kenijci, najboljši Slovenec Klemen Španring
Šesterica Kenijcev je bila na prvih mestih na 46. tekmi gorskih tekačev na Šmarno goro. Na 10 kilometrov je zmagal Ombogo Philemon Kiriago (40:47,5). Tudi med atletinjami je bila na tej razdalji prva Kenijka Gloria Chebet (49:55,1).
Na 10 kilometrov je zmagal Ombogo Philemon Kiriago (40:47,5). Drugi je bil Josphat Kiprotich (40:55,3), tretji pa Richard Omaya Atuya (41:07,4). Slednji je v soboto zmagal na teku na Veliko planino, ki štel za finale svetovnega pokala v gorskih tekih v kategoriji gor.
Tokratna tekma na 10 km pa je bila finalna svetovnega pokala v disciplini gor-dol. Za sedmim Italijanom Lorenzom Cagnatijem (42:53,6) je bil na skupnem osmem mestu drugi Evropejec Klemen Španring iz kluba iz Slovenske Bistrice (43:14,4). Na 17. mestu je bil drugi Slovenec Timotej Bečan (Papež, 44:49,9), na 30. mestu pa tretji domačin Tadej Sredinšek (Poljane Maribor, 50:12,4).
Za Glorio Chebet je bila druga njena rojakinja Valentine J. Rutto (51:02,6), tretja pa Courtney Coppinger iz ZDA (51:09,5). Nuša Mali (Kronos) je bila na 11. mestu najboljša Slovenka (55:22,9). Edita Gashi (Posočje) je bila 23. (1:04:14,3), 25. pa kot tretja Slovenka Sara Del Giusto (Nanos, 1:10:33,1).
Na 4,8 km so bili na prvih mestih Slovenci, slavil je Jan Žiga Novak (Olimpija, 24:25,3) pred Mathiasom Mlekužem (Šmarnogorska naveza, 24:36,1) in Jakom Marinkom (Šmarnogorska naveza, 26:31,2). Med osmimi Slovenkami na tej razdalji je zmagala Manca Mlekuž (Šmarnogorska naveza, 28:37,7).
Start najdaljše preizkušnje je bil v parku policijske šole v Tacnu, preko Grmade pa so se tekačice in tekači povzpeli na Šmarno goro ter premagali 705 m vzpona in 350 m spusta.
Ta vikend je bil za slovenske organizatorje tudi generalka pred velikim tekmovanjem prihodnje leto. Velika planina, ki je bila prizorišče svetovnega prvenstva v gorskem teku leta 2010 in evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih leta 2017, bo gostila tudi evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih junija 2026.