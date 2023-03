Slovenski turni smučarji med deseterico najboljših na svetu

Tretji dan svetovnega prvenstva Boi Taull 2023 je prinesel najdaljšo in tehnično najzahtevnejšo tekmo v tednu. Moški so se v paru podali na razgibano 20-kilometrsko traso, ki je v osmih vzponih postregla z 2.100 višinskimi metri. V kategoriji moških dvojic se je zvrstilo 26 ekip iz 14 držav. Luka Kovačič in Klemen Španring sta bila edina slovenska predstavnika in na koncu sta osvojila deseto mesto, kar je najboljši slovenski rezultat na tekmah turnega smučanja. "Danes sva pokazala najino najboljšo predstavo, sodelovala sva kot zelo dobra ekipa in na koncu se je vse poplačalo! Vesela sva najinega uspeha in ponosna na to, kako sva zastopala slovenske barve na tem svetovnem prvenstvu."

Pri vrhu so se za medalje borili najbolj izkušeni tekmovalci, zmago sta po zelo izenačenem boju s Francozoma naposled osvojila Italijana Robert Antonioli in Matteo Eydallin, zadnji je na ekipni tekmi svetovni prvak postal že četrtič. Med dekleti so na malce krajši trasi prva štiri mesta prav tako izmenjaje zapolnile Italijanke in Francozinje, zmagali pa sta Emily Harrop in Axelle Gachet-Mollaret.

Drugi odlični rezultati slovenske reprezentance

Na prvi dan svetovnega prvenstva v turnem smučanju je za veselje reprezentance poskrbel Maj Pritržnik. Med mladinci, kjer je konkurenca izredno močna, se je prebil vse do finala, tam pa dosegel končno peto mesto.

Foto: ISMF

Drugi dan prvenstva so se najboljši turni smučarji na svetu pomerili na tekmi v vzponu. Vse kategorije so nastopile na isti trasi z dobrimi 500 višinskimi metri vzpona. Najhitrejši od slovenskih tekmovalcev je bil Luka Kovačič, ki je osvojil 19. mesto. Klemen Španring se je znotraj svoje kategorije mlajših članov (U23) uvrstil na visoko deveto mesto.

Danes je edini dan počitka na svetovnem prvenstvu. Večina športnikov ga bo uporabila za ogled proge za sobotno posamično preizkušnjo, v nedeljo sledi tekma mešane štafete. Ta je poleg šprinta in posamične tekme disciplina na olimpijskih igrah 2026 v Milanu in Cortini.