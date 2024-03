Olimpijska prvakinja Janja Garnbret je pozimi dobro trenirala v Tokiu, zadnja dva tedna pa v domovini s prijateljico in obenem tekmico Brooke Raboutou. Leto 2024 je posvetila drugim olimpijskim igram. Olimpijska tekma letos ne bo kombinacija vseh treh disciplin, ampak le Janji ljubšima težavnosti in balvanom. "Ne bo nič lažje. Moral se boš potruditi. Ampak jaz si želim biti na vrhu. Vem, kje je vrh." In zanj mora trdo trenirati tudi serijska zmagovalka. "Treniram, kot da še nisem v življenju nič dosegla."

Avgusta 2021 sprejem zlate Janje Foto: Grega Valančič/Sportida Janja, pogovarjamo se že o olimpijskih igrah v Parizu, pa so še živi spomini, ko smo vas na Brniku pričakali z zlato kolajno iz Tokia.

Tudi jaz imam enak občutek, da je bil Tokio pol leta nazaj, pa je že tri leta od tega. Pariz pa je praktično pred vrati. Šlo je hitro, a hkrati počasi.

V Tokio se vračate vsako zimo na trening. Zakaj ravno tja?

Samo v Tokiu imajo 400 plezalnih centrov in neverjetno količino težkih balvanov in smeri ter različnih stilov. Vsak dan lahko greš v drug plezalni center in te kvalitete ne dobiš v celotni Evropi in Ameriki skupaj. Zato hodim tja na trening. Poleg tega mi je Japonska res fenomenalna in tja rada hodim. Iz Japonske imam tudi dobre prijatelje.

Vaše tekmice so tudi vaše prijateljice. Brooke Raboutou je nedavno prišla v Slovenijo in z vami tu trenirala dva tedna.

V plezanju smo tako dobro povezani, da lahko skupaj treniramo, ker se lahko drug od drugega kaj naučimo. Tudi jaz, ko s kom treniram, skušam potegniti nekaj dobrega iz tega in se nekaj novega naučiti.

Tudi za vaše reprezentančne kolegice velja, da se lahko kaj naučijo od vas.

Ja, zagotovo, vsak se lahko od vsakega kaj nauči. In to te naredi boljšega.

Za zdaj imate samo vi olimpijsko vozovnico za Pariz. Še tri so na voljo za Slovenijo (za eno dekle in dva fanta).

Vsekakor upam, da se mi še kdo pridruži. Drugače je, če imaš zraven še kakšnega sotekmovalca oziroma sotekmovalko. Jaz jim na olimpijskih kvalifikacijah želim vso srečo, da se jim uspe uvrstiti.

Olimpijski pritisk je težko zdržati, pravi Vita Lukan

Ženska članska ekipa za sezono 2024 Foto: Grega Valančič/PZS Gorazd Hren računa na Mio Krampl, Vito Lukan, Saro Čopar in Lučko Rakovec, če bo njeno okrevanje po bolezni potekalo po načrtih (rezerva je Lucija Tarkuš). "Vsi si to želimo, vsi delamo za to in upam, da nam uspe," o tem, da bi Slovenija v Pariz potovala s štirimi plezalci (še dvema v moški konkurenci), pove Vita Lukan. "Vsekakor je to dodatna motivacija, olimpijske igre so enkrat na štiri leta. Dajem vse od sebe, da bi se čim bolje pripravila na te tekme. A pride s tem tudi pritisk, mogoče je vse to težko zdržati. A časa je še dovolj, da izpilim vse podrobnosti, da bom čim bolj pripravljena odšla v Šanghaj." Tudi Lukanovi bo lažje, da olimpijska tekma ni več sestavljena iz vseh treh disciplin. Sama je specialistka za težavnost, nekaj primanjkljaja pa ima na balvanih. "A če se bom dobro pripravila za težavnost in bom tam imela občutek, da sem v top formi, mi bo uspelo tudi na balvanih. Samozavest je v športu pomembna. Če bom samozavestno nastopila, bo rezultat dober." Na voljo je še deset olimpijskih vstopnic za plezalke, ena za Slovenijo. Na kvalifikacijah v Šanghaju maja in Budimpešti junija lahko nastopijo štiri Slovenke. Selektorračuna nain, če bo njeno okrevanje po bolezni potekalo po načrtih (rezerva je). "Vsi si to želimo, vsi delamo za to in upam, da nam uspe," o tem, da bi Slovenija v Pariz potovala s štirimi plezalci (še dvema v moški konkurenci), pove Vita Lukan. "Vsekakor je to dodatna motivacija, olimpijske igre so enkrat na štiri leta. Dajem vse od sebe, da bi se čim bolje pripravila na te tekme. A pride s tem tudi pritisk, mogoče je vse to težko zdržati. A časa je še dovolj, da izpilim vse podrobnosti, da bom čim bolj pripravljena odšla v Šanghaj." Tudi Lukanovi bo lažje, da olimpijska tekma ni več sestavljena iz vseh treh disciplin. Sama je specialistka za težavnost, nekaj primanjkljaja pa ima na balvanih. "A če se bom dobro pripravila za težavnost in bom tam imela občutek, da sem v top formi, mi bo uspelo tudi na balvanih. Samozavest je v športu pomembna. Če bom samozavestno nastopila, bo rezultat dober."

Na treningu na Verdu Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpijska tekma v kombinaciji bo letos sestavljena iz dveh disciplin, in sicer težavnosti in balvanov, hitrosti ni več zraven. Kako je to spremenilo vaše treninge?

Zdaj bomo tekmovali v tem, v čemer sem tekmovala celo svoje življenje in kar že ves čas treniram. Lažje bo, ker mi ne bo treba trenirati hitrosti, ampak kljub temu ne bo nič lažje zmagati. V Parizu je drugačen sistem točkovanja. Ja, ne bo nič lažje. Moral se boš potruditi. Ampak jaz si želim biti na vrhu. Vem, kje je vrh.

Ali vas hitrost v obdobju, ko ste jo morali trenirati, ni premamila tako, da bi jo še naprej trenirali in tekmovali še v njej? V Parizu bo dodatna tekma v hitrosti.

Mogoče sem hitrost takoj po Tokiu malo pogrešala, saj mi jo je bilo zanimivo trenirati. Lepo je bilo, ker so gibi lažji, ko se odšteva čas. Dobila sem tudi posebno moč in vzdržljivost pri hitrosti, ki sem jo lahko uprabila pri balvanih in težavnosti. Ampak če bi želela biti konkurenčna v hitrosti, bi morala dve leti res posvečeno trenirati hitrost. A imam balvane in težavnost toliko raje, da se raje posvetim temu.

Pred letom dni ste morali zaradi poškodbe prilagoditi način treninga in del teh metod ste ohranili tudi po okrevanju.

Roman je moral sestaviti načrt glede moje poškodbe, da sem lahko obdržala formo oziroma jo še nadgradila. Odkrila sva neke načine treninga, ki delujejo in jih zato uporabljava še zdaj.

Janja Garnbret trenira tako zagnano, kot da ni še nič dosegla. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Motokrosist Tim Gajser je pred sezono dejal, da mora tudi svetovni prvak še naprej enako zavzeto trenirati oziroma še več in še bolje kot prej, če želi ostati na vrhu. Je v plezanju enako?

Ja, vsekakor je treba še naprej trdo delati, z enakim gasom naprej. Mogoče pa zdaj poudarjam kvaliteto in ne toliko kvantiteto. Zdaj z Romanom veva, kaj, kje, zakaj. Kaj je treba bolje, čemu je treba bolj posvetiti pozornost. Še vedno pa treniram, kot da še nisem v življenju nič dosegla.

Rada bi, da v Parizu ne bi bila edina. Foto: Grega Valančič/PZS In to je najverjetneje tudi razlog za to, da letos ne boste nastopili na vseh tekmah svetovnega pokala, da boste izpustili zadnji dve pred olimpijskimi igrami, pa čeprav radi tekmujete?

Ja, mogoče se zdi, da bi lahko samo tekmovala, ampak ljudje se ne zavedajo, koliko sebe dam na tekmi, kako sem potem čustveno izčrpana. Poleg tega imam veliko izkušenj s tekem, meni ni treba tekmovati, da pridem v tekmovalni ritem oziroma da se iz tekem nekaj naučim. Zato sem tudi izbrala določene tekme, nekaj podobnega kot prej Tokio, in mislim, da bo to super.

Naj bo torej še eno olimpijsko leto zlato!

Tako. Jaz tudi tako upam!