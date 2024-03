Čez natanko 11 dni bomo vstopili v novo sezono svetovnega pokala v športnem plezanju, ki ponuja še dve priložnosti za osvojitev olimpijskih vstopnic, najprej maja na kvalifikacijskem turnirju v Šanghaju in junija v Budimpešti. Za zdaj ima med Slovenci na igrah nastop zagotovljen zgolj olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki se intenzivno pripravlja na olimpijski test avgusta v Parizu. Nova sezona svetovnega pokala v športnem plezanju se začenja na Kitajskem, kjer bosta v razmaku slabega tedna dni dve tekmi. Najprej preizkušnja v balvanskem plezanju v Keqiau (od 8. do 10. 4.) in nato še tekmi v težavnosti in hitrosti v Wujiangu (od 12. do 14. 4.)

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju, ki se je letos okrepila z novim sponzorjem, Toyoto, je danes v prostorih Planinske zveze Slovenije predstavila svoje tekmovalne cilje v olimpijskem letu.

Filigransko sestavljanje ekipe

"Pred nami je olimpijsko leto z olimpijskimi igrami in še nekaj pomembnimi tekmovanji, kar pomeni, da bo glede na pomembnost tekem svetovni pokal kar nekoliko v ozadju, a vseeno bomo šli na tekme polno pripravljeni. Res je, da zaradi določenih tekem in selektivnega izbiranja tekmovalcev morda ne vedno v najmočnejši postavi, vseeno pa zelo kakovostno in z visokimi cilji. Za nas so letos najpomembnejše olimpijske igre in z njimi povezane kvalifikacije. Definitivno si želimo, da bi Janja v Parizu imela družbo," je povedal selektor slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.

"Za prvi tekmi na Kitajskem smo prednostno izbrali vse, ki so se uvrstili na olimpijske kvalifikacije, saj je to zanje edina možna trening tekma, preden se začne zares. Ne odhajamo v polni postavi, saj so se nekateri odločili, da bodo vseeno raje trenirali doma in do kvalifikacij še dodali tisto, kar jim manjka za vrhunski nastop. Imamo tudi nekaj skrbi zaradi poškodb, me pa veseli, da bo na prvih dveh tekmah z nami tudi Janja," je dejal Hren.

Slovenska ekipa za prvi dve tekmi na Kitajskem: Janja Garnbret, Mia Krampl, Anže Peharc, Luka Potočar, Martin Bergant in Zan Lovenjak Sudar.

Vodstvo slovenske reprezentance v športnem plezanju: trener Luka Fonda, selektor Gorazd Hren in trener Domen Švab ter selektorica mladinske reprezentance Ajda Remškar. Foto: Grega Valančič

Na voljo še 20 olimpijskih vstopnic, deset za moške in prav toliko za ženske, Slovenci imajo možnost za tri

V olimpijskih kvalifikacijah, ki bodo maja v Šanghaju in junija v Budimpešti, bodo razdelili še deset olimpijskih vstopnic za moške in deset za ženske. Slovenija ima na voljo še tri mesta, dve v moški in eno v ženski konkurenci. Na olimpijskih igrah v Parizu bosta eno državo lahko zastopala največ dva tekmovalca v ženski in dva v moški konkurenci. Olimpijskih kvalifikacij se bodo udeležili Anže Peharc, Luka Potočar, Zan Lovenjak Sudar, Mia Krampl, Vita Lukan, Sara Čopar, ki si je na zadnjem treningu poškodovala kolenske vezi, a v ekipi stiskajo pesti, da bo pravočasno nared, in Lučka Rakovec, če bo njeno okrevanje po bolezni (rak na ščitnici in virusna okužba želodca) potekalo po načrtih.

Trener Luka Fonda, standardni član strokovnega štaba, verjame, da bomo poleg Garnbretove na olimpijskih igrah v Parizu imeli še eno slovensko plezalko, vse sile pa usmerjajo tudi v to, da zapolnijo obe moški kvoti. "Pri moških je konkurenca zelo močna, delamo dobro, vse je mogoče, je pa res, da trenutno težko ocenim, kam sodimo, saj nimamo neposredne primerjave. Imeli smo nekaj skupnih treningov s tujci, bodo pa prve tekme pokazale, kam kdo sodi," napoveduje Fonda. "Verjamem, da je vse mogoče, ne bo pa lahko."

Foto: Grega Valančič

Trenirali na postavitvah olimpijskih postavljavcev smeri

Slovenski plezalci in plezalke so priprave opravili doma in v tujini, je povedal reprezentančni trener Domen Švab. "Balvansko plezanje smo trenirali v našem centru v Ljubljani, težavnostno plezanje pa v Kopru, kjer smo lahko izvedli tudi simulacijo za olimpijsko kombinacijo (kombinacijo balvanov in težavnosti), ki je bistvo letošnje sezone. Poleg domačih treningov smo imeli priprave tudi z nemško reprezentanco in z nekaterimi drugimi. V Augsburgu smo izpeljali dvojno simulacijo kombinacije, priprave pa smo podaljšali še z balvanskim mastrom Studio Bloc v Darmstadu. Za nami so kakovostni treningi, kjer smo velik poudarek namenili tudi postavljavcem smeri, gostili smo še tuje route-setterje, tudi tiste, ki bodo postavljali smeri na olimpijskih igrah in kvalifikacijah (Adam Pustelnik in Jan Zbranek), sodelovali pa smo tudi z domačimi postavljavci, ki so na zelo visoki ravni. Za nami so dobri treningi, ni pa to vse, na tekmi se ti mora vse sestaviti," poudarja Švab.

Janja Garnbret si je olimpijski nastop zagotovila že lani na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici. Foto: Jan Virt/IFSC

Iz Pariza se želi vrniti z lepimi spomini

Prvo ime slovenske reprezentance in športnega plezanja na splošno Janja Garnbret se zaveda, da v Parizu ne bo nič lažje zmagati, kot je bilo v Tokiu, bo pa lažje to, da olimpijsko izkušnjo že ima. "Vem, kako deluje protokol, kako deluje olimpijska vas, s tega vidika mi bo lažje. Super je tudi to, da bodo tokrat lahko z nami navijači, tako da mislim, da bom uživala."

25-letna Korošica v sezono vstopa tako kot v vsako, v odlični formi in fokusom, drugače niti ne zna. "Moj načrt bo podoben tistemu pred Tokiem. Začnem s tekmami na Kitajskem, najprej z balvani in nato s težavnostjo, sledi nekaj tekmovalnega premora zaradi olimpijskih kvalifikacij, konec junija pa bom nastopila še v Innsbrucku (od 26. do 30. junija, op. p.). Junij in julij bo posvečen treningom doma in zaključevanju fines," napoveduje Garnbretova.

"Na Pariz imam lepe spomine (leta 2016 je tam kot 17-letno dekle prvič osvojila naslov svetovne prvakinje, op. p.) in upam, da se tudi tokrat vrnem z lepimi," si želi lastnica rekordnih 41 zmag v svetovnem pokalu. Napovedala je tudi svoj nastop na težavnostni preizkušnji tekmi v Kopru (6. in 7. 9.), kjer si želi čim več navijačev.

Po olimpijskih igrah in pred tekmo v Kopru je na sporedu še evropsko prvenstvo v težavnosti, balvanih in hitrosti. Prvenstvo bo od 24. avgusta do 1. septembra v Villarsu v Švici.