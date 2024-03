25 svečk za serijsko zmagovalko Janjo Garnbret: Letos bi raje praznovala avgusta

Janja Garnbret že vrsto let dominira v svetu športnega plezanja. Še pred dopolnjenim 25. letom se je lahko pohvalila z naslovom olimpijske prvakinje, celo prve v zgodovini, saj je bilo plezanje v Tokiu 2020 prvič del olimpijskega programa, osmimi naslovi svetovne prvakinje in serijskim zbiranjem zmag v svetovnem pokalu. Septembra se je v Kopru meja začasno ustavila pri številki 41. Energično in večno nasmejano Korošico smo ob današnjem prazniku, ki je mimogrede tudi dan, ko se ženijo ptički, kot nas je opozorila sogovornica (gregorjevo), povprašali o rojstnodnevnih željah in mejnikih ter izvedeli, na kaj je v karieri najbolj ponosna.

"Mogoče bi bilo še najbolj fino, če bi letos rojstni dan praznovala na primer 13. avgusta (tik po olimpijskih igrah v Parizu, op. a.). Takrat bi bilo moje praznovanje precej drugačno (smeh, op. a.)." Foto: Ana Kovač

Janja, kako je praznovati sredi olimpijskih priprav? Ali so praznovanja vrhunskih športnikov tudi sicer precej drugačna od praznovanj navadnih smrtnikov?

Mogoče res ne praznujemo ravno tako kot drugi, zato bi bilo mogoče še najbolj fino, če bi letos rojstni dan praznovala na primer 13. avgusta (tik po olimpijskih igrah v Parizu, op. a.). Takrat bi bilo moje praznovanje precej drugačno (smeh, op. a.). Ampak tudi danes bo super. Lani sem rojstni dan preživela z Miho (Nonaka, japonsko plezalko) in Seanom (ameriškim plezalcem Baileyjem), letos je v Sloveniji Brooke (Raboutou, ameriška plezalka op. a.), tako da verjamem, da se bomo imeli super, in se rojstnega dne veselim.

Bo rojstni dan treninga prost dan?

Dejansko imam danes celo prost dan, ne vem pa, ali je Roman (Krajnik, trener, op. a.) prost dan načrtoval zato, ker imam rojstni dan, ali ker se je pač tako izšlo. Mimogrede, danes je tudi dan, ko se ptički ženijo (gregorjevo) … (smeh, op. a.).

Je 25 let za vas kakšen mejnik? Je to za vas velika številka?

Neverjetno je predvsem to, kako hitro je šlo. Zdi se mi, da so zadnja štiri leta tako hitro minila, da se mi zdi, kot da se sploh ničesar se spominjam. Toliko se je zgodilo v tem času … Res je, da nisem več najmlajša, je pa razveseljivo to, vsaj tako sem nekje prebrala, da se pri 25 letih do konca razvije lobanja, tako da se tega mejnika veselim. Morda bom malo bolj pametna kot do zdaj (smeh, op. a.).

Z olimpijsko vozovnico za Pariz. Olimpijske igre se začnejo čez natanko 137 dni. Foto: Jan Virt/IFSC

Imate ob rojstnem dnevu kakšne posebne želje? Zlata olimpijska medalja, zdravje …

Mislim, da odgovor poznate (smeh, op. a.). Za letos imam eno in edino željo, tega si zelo želimo, že Božičku sem pisala zanjo … Upam, da se mi želja uresniči. Sicer pa so moje želje take kot vedno, da bom zdrava in brez poškodb.

Olimpijske priprave potekajo po načrtih, je vse tako, kot sta si s trenerjem začrtala? Pravkar ste se vrnili iz Japonske.

Vse je po načrtu, na Japonskem je bilo super, naredila sva tisto, kar sva želela. Trenutno sem zelo srečna in zadovoljna, naj tako ostane.

Zadnjih osem let ste v vrhu športnega plezanja, uspehov niti ne bom naštevala, kaj je tisto, na kar ste sami najbolj ponosni – tako po rezultatski plati kot po človeški? Kaj najbolj izstopa?

Rezultatsko sem ponosna na vse, ker je vsak uspeh, vsaka zmaga zgodba zase, sem pa brez dvoma najbolj ponosna na zlato olimpijsko medaljo. To bo vedno prva stvar. Ne samo zaradi uspeha, ampak tudi zato, ker vem, kako težko mi je bilo, kako velika preizkušnja je bila to zame, koliko pritiska sem takrat občutila … Še bolj pa sem ponosna na to, kako sem se razvijala skozi leta, kako sem rasla kot športnica in kot oseba oziroma v kakšno osebo sta me vzgojila starša. Na to sem zelo ponosna.

S staršema Vilijem in Darjo Foto: A. T. K.