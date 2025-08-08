Pesnik, publicist in urednik Andrej Brvar danes praznuje 80. rojstni dan. Brvar, ki je objavil približno 15 knjig poezije, velja za izrazitega vitalista s samosvojo pesniško govorico, ki se ob vsej vpetosti v ta svet zaveda tudi minevanja. Ob jubileju je pri založbi Pivec pravkar izšla njegova pesem v prozi Zgodba, ki se je morala zgoditi.

Brvar se je rodil leta 1945 v Čačku in diplomiral iz primerjalne književnosti in italijanščine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Večino časa je preživel v Mariboru, kjer je najprej služboval kot lektor v Mariborski knjižnici, nato kot urednik za izvirno leposlovje in humanistiko pri Založbi Obzorja in Založbi Litera, nazadnje pa je bil med drugim soustanovitelj založbe Beletrina.

Od začetka svojega ustvarjanja je bil povezan z družbenokritičnimi in avantgardističnimi tokovi. Bil je član literarno-gledališke skupine 442, ki je združevala znane slovenske umetnike in književnike, in član znamenite mariborske peterice, piše na spletni strani založbe Beletrina.

Na slovenski pesniški oder je stopil leta 1969 s pesniško zbirko Slikanica. Kot so leta 2023 navedli na ministrstvu za kulturo, je Brvar ob pesniških zbirkah izdal tri knjige za otroke in mladino, zbirko publicistike, antologijo Slovenska pesem v prozi in Mariborsko knjigo (pesmi, zgodbe in pričevanja). Po njegovih delih je luč sveta ugledalo pet radijskih iger, v tujini sta izšli dve njegovi pesniški zbirki in več posameznih pesmi.

Leta 2015 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo

Za svoje pesniško ustvarjanje je leta 1989 prejel Kajuhovo nagrado, leta 1991 nagrado Prešernovega sklada in Glazerjevo nagrado ter leta 2015 Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Kot so takrat zapisali v utemeljitvi, Brvar velja za vitalista, saj se v njegovi poeziji doživetje njegovega življenja "manifestira kot aktivno, fizično, kar se da konkretno zapopadanje čudeža 'vsega živega'". Leta 2017 je prejel zlatnik poezije za življenjski pesniški opus.

Med njegovimi pesniškimi zbirkami so Osemnajst pesmi plus Dodatek, Pesnitev o tem, kako je nastajala neka pesniška zbirka, Pesnitve in pesmi, Naplavine in Material. Leta 2017 so vse njegove pesniške zbirke izšle v eni knjigi z naslovom Transverzala: Od Slikanice do Materiala, ki je svojevrstna pesniška biografija na več kot 900 straneh, navaja Novi slovenski biografski leksikon. Bogato je zastopan tudi v vseh novejših antologijah slovenske poezije doma in na tujem.

Letos je izšla njegova Zgodba, ki se je morala zgoditi

Ob letošnjem okroglem jubileju je pri založbi Pivec izšla njegova zbirka pesmi v prozi Zgodba, ki se je morala zgoditi. Kot so zapisali pri založbi, pretresljiva, mojstrsko izpisana družinska saga na ozadju širšega družbenozgodovinskega konteksta upesnjuje ljubezensko zgodbo in življenjsko usodo pesnikovih staršev do njegovega rojstva ter sovpada z 80-letnico konca druge svetovne vojne.

Dodali so, da ta posebna izdaja prihaja med slovenske bralce iz več razlogov, tako zaradi avtorjevega jubileja kot tudi zaradi pomena, ki jo ima ta pesnitev v Brvarjevem celotnem opusu. Pa tudi zaradi sedanjega dogajanja v svetu: morije v Ukrajini in Gazi, izjemno povečanega oboroževanja evropskih in neevropskih držav ter nenehnih groženj svetovnih politikov z možnimi novimi spopadi in vojnimi žarišči.