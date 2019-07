Japonska realnost in slovenske sanje z Dončićem, Rogličem in Garnbretovo

Te dni Primož Roglič Tour de France spremlja le prek malih ekranov. Preveč nabojev je namreč izstrelil na Giru v Italiji, kjer je poskrbel za novo športno evforijo. Prihodnje leto bi moral biti močan slovenski adut v Tokiu. Enako velja za trenutno prvo damo slovenskega športa Janjo Garnbret, ki v svetovnem plezanju kot novi olimpijski panogi premika meje mogočega. Za še večji medijski in navijaški nemir pa je v zadnjih mesecih skrbel Luka Dončić.

Njegova pot do Tokia 2020 bo sicer precej daljša in bolj zahtevna. V želji po premiernem nastopu košarkarske reprezentance na olimpijskih igrah bi morala Slovenija najprej prejeti vabilo za nastop na enem od kvalifikacijskih turnirjev (ta se ji sicer nasmiha) in ga nato tudi osvojiti.

To pa bi bil že kar sanjski scenarij, po katerem bi slovenski šport v deželo vzhajajočega sonca poslal največje ambasadorje. Ob omenjenih še vselej močno falango v judu, pa jadralsko floto, krotilca brzic Petra Kauzerja, Rogličeve kolesarske soborce … Morda znova tudi rokometaše ali celo prvič odbojkarje. Odprtih vprašanj je torej še veliko, pot do 24. 7. 2020 pa še dolga.

Foto: Reuters

Še eno leto …

Vodno središče Tokio, kjer se bodo prihodnje leto delila odličja v plavanju, vaterpolu in skokih v vodo, je trenutno 75-odstotno dokončano. To je z naskokom najmanjši odstotek. Vsa preostala prizorišča so v zaključni fazi ali pa so že dokončana. Od odprtja mogočnega olimpijskega štadiona Japonce loči deset odstotkov, kar, prevedeno v čas, pomeni, da se bo to zgodilo do novembra.

Ne, to ni Rio, kjer so ob veliko improvizacije in nejevolji Mednarodnega olimpijskega komiteja Brazilci lovili roke pet minut pred dvanajsto. Večina prizorišč bo v Tokiu povsem pripravljena še pred rokom. Skupno obljubljajo 43 prizorišč. Od tega osem povsem novih in stalnih, 25 je že obstoječih, deset pa bo začasnih. Tudi olimpijska vas bo povsem zgrajena že do konca leta.

Blaž Perko Foto: Vid Ponikvar Dvignjen slovenski palec

Da natančnih Japoncev eno leto pred odprtjem iger resnično ne priganja čas, nekaj tednov po vrnitvi z azijske poti, kjer je s sodelavci po Tokiu obiskal še Peking, sicer gostitelja prihodnjih zimskih iger, potrjuje tudi generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko. Po ogledu prizorišč je lahko zgolj zadovoljno pokimal.

Tudi redna komunikacija z organizacijskim odborom vzbuja optimizem. "So azijsko ustrežljivi. Poskušajo ustreči vsem željam, predvsem pa so zelo odzivni ob vseh vprašanjih. Vseskozi dajejo vtis, da so odlično pripravljeni," poudarja Perko, ki je bil vrsto let prvi mož operativnih slovenskih priprav na OI, medtem ko zdaj to vlogo prevzema Borut Kolarič.

Več slovenskih športnikov kot v Riu

OKS je medtem že predstavil kriterije za nastop na igrah. Prvi grobi seznami kandidatov bodo znani jeseni. Končna številka slovenskih udeležencev bo najbolj odvisna od (ne)uspešnosti ekip. Kmalu bo znana usoda odbojkarjev, malce pozneje rokometašev, medtem ko bi si lahko košarkarji, če bodo prejeli posebno vabilo v kvalifikacije, nastop na OI zagotovili šele junija prihodnje leto.

"Če se bo to zgodilo, se bodo z veseljem lotili dodatnega 'bremena' in zagotovili vse potrebno," o možnosti, da bi se na igre zavihteli tudi Dončić in soigralci, razmišlja Perko ter dodaja: "Sicer pa je v našem projektu zapisano, da načrtujemo med 60 in 80 športniki. Druga številka pride v poštev ob maksimalnem izkupičku ekip. Slovenske športnike lahko pričakujemo v 15 ali 16 panogah."

Foto: Reuters

2,5 milijona evrov

Celoten projekt Tokio 2020 so pri krovni slovenski olimpijski organizaciji ocenili na 2,5 milijona evrov in obsega dve koledarski leti. V to so vključeni tudi stroški Slovenske hiše. "Za sofinanciranje priprav je predvidenih 900 tisoč evrov. Zraven pa spadajo še organizacijski in prevozni stroški, udeležba, najemi prostorov in drugo," pojasnjuje generalni sekretar Perko.

Da bi slovenskim športnikom omogočili kar se da kakovostno pripravo na osrednje tekmovanje štiriletnega cikla, pri OKS za nekaj panog načrtujejo tudi pripravljalne oziroma aklimatizacijske tabore. "Več o tem bo znano avgusta, ko se s sestanka vodstev delegacij vrneta Blaž Kolarič in Žiga Dobnikar," dodaja Perko.