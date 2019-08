Slovenci odpravili Tunizijo in ostali v igri za OI

V 2. krogu olimpijskih kvalifikacij je slovenska reprezentanca, ki je v petek z 0:3 izgubila s Francozi, s 3.0 premagala Tunizijo in ostaja v boju za zmago na turnirju v Gdansku. Poljska je s 3:0 premagala Francijo in je povsem blizu olimpijske vozovnice za Tokio 2020, ki si jo zagotovi le zmagovalec turnirja. Slovenci teoretično še imajo možnosti za zmago, v nedeljo morajo brez izgubljenega niza premagati Poljake.

Prvi niz je bil precej izenačen, a so bili v zaključku bolj zbrani varovanci Alberta Giulianija in ga dobili s 25:23. V drugem so Slovenci stopili na plin, pokazali precej več kakovosti in s 25:16 ušli na 2:0 v nizih. V tretjem je bila bitka med Slovenci in Tunizijci še naprej napeta, zmage so se s 26:24 veselili naši odbojkarji.

Pri Sloveniji je bil z 19 točkami najučinkovitejši Tonček Štern, Klemen Čebulj jih je dodal 14.

"Če potegnemo črto, to zagotovo ni to"

"Težko je kaj reči. Zmagali smo, a to ni to. Zagotovo znamo igrati bolje, morda smo bili malo preveč živčni in v glavah nismo bili pri stvari, pri Tunizijcih. Morda smo že razmišljali o Poljakih. Dobro je to, da smo zmagali s 3:0 in da smo tudi v tretjem nizu uspeli obrniti potek tekme, kar je zelo pozitivno. A če potegnemo črto, to zagotovo ni to," je po zmagi nad Tunizijo povedal Jani Kovačič.

Gregor Ropret dodaja: "Vsi smo vedeli, da nas danes ne bo čakala lahka tekma. Včeraj smo doživeli res težek poraz, ki nas je kar korak ali dva oddaljil od uvrstitve na olimpijske igre. A morali smo pozabiti na poraz in dati vse od sebe na tej tekmi proti zelo solidni reprezentanci Tunizije. Na trenutke se je videlo, da z glavo nismo bili povsem pri stvari, nismo bili stoodsotni. Nismo prikazali svoje prepoznavne igre, vsaj na trenutke. Morda je izpadlo, da smo se bolj mučili. Res se je bilo težko pobrati po včerajšnjem porazu, ker smo odigrali dobro tekmo in bili blizu, nato pa v končnicah izgubili s 3:0 in mislim, da je to precej vplivalo na današnjo igro."

Selektor Giuliani zahteva sto odstotkov

"Svojim fantom bi rad čestital. Ni lahko igrati po takem porazu, kot smo ga doživeli včeraj proti Franciji. A danes smo v igro vložili veliko energije in prišli do prve zmage na tem turnirju. Jutri nas čaka tekma proti Poljski. Vemo, da nam ne bo lahko, a od svojih fantov želim in zahtevam, da bodo na igrišču dali sto odstotkov," pa razmišlja slovenski selektor Alberto Giuliani.

Po zmagi brez izgubljenega niza Slovenci ostajajo v igri za olimpijsko vozovnico, a njihova naloga bo vse prej kot lahka. Na nedeljski tekmi (začela se bo ob 15. uri) bi morali Poljake premagati s 3:0 v nizih, ob tem pa bi morali vse nizi dobiti z večjo razliko.

Poljaki do velike zmage nad Francijo

Gostitelji so v soboto vknjižili še drugo zanesljivo zmago. Potem ko so v petek s 3:0 odpravili Tunizijo, so brez izgubljenega niza premagali še Francijo, tako da so pri dveh zmagah in popolnih šestih točkah. Ob zmagi Poljakov, ki so povsem blizu olimpijske vozovnice, je bil s 17 točkami najučinkovitejši novinec, naturalizirani Kubanec Wilfredo Leon.

Kdo se uvrsti na olimpijske igre v Tokiu 2020 (12): Poleg gostiteljice Japonske bomo v nedeljo dobili še dodatnih šest udeležencev. To bodo zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Gdansku, Varni, Rotterdamu, Bariju, St. Petersburgu in Ningbu. Preostalih pet mest bodo zapolnili zmagovalci dodatnih kvalifikacijah - to bodo po eden predstavnik iz Evrope, Južne Amerike, Severne Amerike, Afrike in Azije. Že zdaj je jasno, da bo dodatni turnir evropskih kvalifikacij v Berlinu, tja pa je kot gostiteljica že uvrščena Nemčija, ki na zdajšnjih kvalifikacijah sploh ne sodeluje.

