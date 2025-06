"To sem čakal," je po težkem obdobju povedal Luka Božič, kanuist na divjih vodah, ki je zmagal na zadnji tekmi svetovnega pokala v Španiji in s tem dokazal, da še vedno zmore – čeprav zdaj manj časa preživi v čolnu.

Luka Božič je z zmago v Španiji dokazal, da še vedno spada povsem v vrh tega športa. Foto: Jure Lenarčič

Luka Božič, eden najboljših kanuistov na divjih vodah, je bil lansko sezono v dvomih, ali naj sploh nadaljuje športno kariero. Primorski kanuist ni imel težav z motivacijo, ampak mu je veliko preglavic povzročala poškodba kolena. Moral je iti na kar tri operacije. Stanje ni in verjetno nikoli več ne bo idealno, ampak Luka je s svojo zavzetostjo pokazal, da se s pravo voljo da veliko narediti. Njegov trud je bil poplačan z zmago v svetovnem pokalu v španskem La Seu d'Urgellu.

"Želja je bila zmeraj, a telo je to drugače sporočalo. Takrat, ko sem rekel, da ne vem, kako bo … Glede na to, kaj sem preživljal v zadnjih sezonah, je to zame velika zmaga. Borim se lahko tudi z mlajšo generacijo, saj sta bila na drugem in tretjem mestu mlajša tekmovalca, tudi na splošno so v finalu prevladovali tekmovalci, stari okrog 25 let," nam je v uvodu povedal 34-letni slovenski športnik, ki je konec lanskega leta šel še tretjič na operacijsko mizo.

Foto: Ana Kovač

"Zdaj so mi popolnoma odstranili notranji meniskus. Na pripravah, kjer sem treniral nekaj tednov, je bilo kar težko. Ko sem prišel domov, pa je šlo na bolje. Dejstvo je, da po treh operacijah ne pričakujem, da bo sploh kdaj še enako. Še vedno se soočam s težavami, ampak se lahko dobro pripravim na tekmo. Sem pa ostal brez tega, kar sem delal najraje: treniral oziroma veslal. Zdaj veliko manj časa preživim na vodi," nam je razlagal Božič.

Manj, ampak bolj intenzivno

Če se želi dobro pripraviti na tekmo, mora biti nekoliko manj v čolnu, kot je bil sicer. A mu kljub temu uspeva ostajati na vrhunski ravni oziroma zmagovati tudi na tekmah svetovnega pokala. V praksi to pomeni, da je že v pripravljalnem obdobju veslal enkrat na dan. S seboj na tekme jemlje tudi kolo, da razgiba koleno in ima na ta način še neko drugo vrsto užitka. In kako mu uspeva z manj treninga ostajati na tako vrhunski ravni?

"Tekmovalci iz drugih držav imajo svoj sistem treningov. Mogoče smo pri nas še zmeraj ostali malo v preteklosti. Še pred mano, preden sem prišel na vrh tega športa, smo količinsko kar veliko veslali. Angleži in Francozi so morda isto časa na vodi, ampak naredijo veliko manj voženj, a so te bolj intenzivne."

"Tukaj se je izšlo. Čakal sem, da bom tudi na tako veliki tekmi pokazal vožnje, ki sem jih letos kazal v pripravljalnem obdobju." Foto: Jure Lenarčič

Čakal je in tudi dočakal

Luka bi lansko sezono verjetno rad čim prej pozabil. Začel jo je z drugim mesto na domačem evropskem prvenstvu, nato pa se do konca sezone ni sestavil, čeprav meni, da je bil zelo dobro pripravljen. Hud udarec je bil tudi, ko se mu ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Parizu. Letos je že na pripravljalnih tekmah kazal zelo dobre vožnje.

"Res sem se dobro počutil in že na letošnjem evropskem prvenstvu sem pričakoval, da bi se lahko boril. No, saj tudi sem se. V kvalifikacijah sem bil sedmi, v polfinalu prav tako, kar je zame kar velik uspeh. Potem v finalu sem prvi dve tretjini odpeljal super, a potem naredil napako, padel iz ritma in zaostal za najboljšimi."

"Tukaj se je izšlo. Čakal sem, da bom tudi na tako veliki tekmi pokazal vožnje, ki sem jih letos kazal v pripravljalnem obdobju. To je zagotovo ena izmed tistih tekem, ki mi bo ostala v spominu. Lahko bi rekel, da jih uvrščam kar med svoje tri najboljše rezultate."

