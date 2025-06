So našli pogrešano Madeleine McCann?

Nemški in portugalski preiskovalci so prejšnji teden zaključili tridnevno iskanje na 120 hektarjev velikem zemljišču v portugalskem mestu Lagos. Šlo naj bi za nov obupan poskus premakniti preiskavo leta 2007 izginule triletne britanske deklice Madeleine McCann z mrtve točke. Po poročanju britanskega medija LBC naj bi našli ostanke oblačil in kosti, ki jih zdaj natančno preiskujejo.

Detektivi naj bi prejšnji teden razočarani zapustili najdišče v bližini plaže Praia da Luz, potem ko njihovo tridnevno iskanje dokazov ni obrodilo sadov.

Foto: Guliverimage Vendar pa poročila iz Nemčije navajajo, da naj bi med iskanjem odkrili ostanke oblačil in živalskih kosti ter da so vzorce poslali na testiranje v Nemčijo. Policisti v te najdene drobce polagajo velike upe, saj domnevajo, da bi lahko bili povezani z glavnim osumljencem Christianom Bruecknerjem, ki naj bi že pred časom na tem območju divje taboril.

Kriminalisti si prizadevajo, da bi našli nove dokaze proti glavnemu osumljencu, nemškemu državljanu Christianu Bruecknerju. Upajo, da bi zadnje ugotovitve lahko pomenile ključno forenzično povezavo, ki je v primeru do zdaj manjkala.

Policisti so se dva dni osredotočali na eno samo zapuščeno stavbo, pri čemer so po čiščenju območja ruševin in vegetacije na tlakovanih tleh uporabljali georadar.

Britanski tabloid The Sun je pred časom pisal o skrb vzbujajočih najdbah v starem skladišču v Nemčiji, ki je bilo nekoč v Bruecknerjevi lasti. Policija naj bi med preiskavo prostorov odkrila več kot 70 otroških kopalk, igrač in zbirko fotografij na trdem disku, ki naj bi bile posnete na Portugalskem. Našli naj bi tudi prenosnik, maske in pištole ter ročno napisano pismo, v katerem opisuje omamljanje matere in hčerke pred vrtcem ter zlorabo štiriletne plavolaske. Odkrili so tudi grozljiva sporočila, ki si jih je osumljenec prek Skypa izmenjaval z drugimi pedofili.