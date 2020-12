Tožilec: Imamo človeka, ki je umoril Madeleine McCann

Čeprav njegova ekipa še nima dovolj trdnih dokazov, da bi 43-letnega Christiana Brücknerja, ki v Nemčiji prestaja zaporno kazen zaradi posilstva in tihotapljenja droge, obtožila umora Madeleine McCann, je nemški tožilec Hans Christian Wolters dejal, da je prepričan, da za dekličinim umorom stoji 43-letni Nemec.

McCannova je leta 2007 neznano kam izginila v portugalskem letoviškem mestu Praia da Luz, kjer je z družino preživljala počitnice. V istem letovišču je dve leti prej 43-letni Nemec posilil 72-letno Američanko. Izginotje McCannove je bilo dolga leta zavito v tančico skrivnosti. Čeprav so junija letos organi pregona kot osumljenca identificirali Brücknerja, pa nemško tožilstvo po poročanju BBC še vedno nima dovolj trdnih dokazov, da bi moškega lahko obtožili umora McCannove.

Madeleine McCann suspect Christian Brueckner's face is revealed, and the photofit issued in 2013. His arrest is a shocking development. With his criminal record and long association with that exact area of Portugal, why was he not on police radar for so long? pic.twitter.com/2JFuR5s62A