Domnevnega ugrabitelja Madeleine McCann preiskujejo zaradi posilstva

Wolters je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da 43-letnega osumljenca Christiana B. preiskujejo tudi zaradi suma posilstva mlade Irke v portugalskem kraju Algarve leta 2004. Ženska je posiljevalca prepoznala na fotografijah, ki so jih objavili mediji in se zglasila na policiji. Junija so tožilci odprli preiskavo, je dodal, piše STA.

Menijo, da jo je umoril Nemec Christian B.

Po večletnem brezuspešnem mednarodnemu iskanju takrat triletne Madeleine McCann, ki je leta 2007 izginila iz apartmaja v portugalskem kraju Praia de Luz, so nemški preiskovalci junija letos objavili, da menijo, da je Nemec Christian B. ugrabil in umoril deklico, ki je v apartmaju spala, medtem ko sta bila njena starša v bližnji restavraciji.

Foto: Reuters

Christian B. je takrat prestajal dolgoletno zaporno kazen v Kielu in je bil v preteklosti že večkrat kaznovan zaradi spolnih napadov, tudi na otroke. Med drugim je bil obsojen zaradi posilstva 72-letne ženske leta 2005 v omenjenem kraju Praia da Luz. Trenutno pa prestaja kazen zaradi tihotapljenja mamil. Nemška policija ga povezuje z več nerešenimi primeri, piše STA.

Nemški tožilci trdijo, da imajo konkretne dokaze, da je Madeleine mrtva. Britanska policija medtem njen primer še vedno obravnava kot primer pogrešane osebe.

Wolters je za AFP še povedal, da Christiana B. preiskujejo tudi zaradi spolne zlorabe desetletne deklice na Portugalskem v pokrajini Algarve aprila 2007, malo pred izginotjem Madeleine na istem območju, še piše STA.