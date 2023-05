Portugalski mediji so v ponedeljek poročali, da policija namerava preiskati vodno zajetje Arade, ki je od kraja izginotja oddaljeno okoli 50 kilometrov. Okolico in zajetje so policisti sicer pregledali že leta 2008, a niso odkrili nobenih sledi za izginulo deklico.

Portugalski mediji so v ponedeljek poročali, da policija namerava preiskati vodno zajetje Arade, ki je od kraja izginotja oddaljeno okoli 50 kilometrov. Okolico in zajetje so policisti sicer pregledali že leta 2008, a niso odkrili nobenih sledi za izginulo deklico. Foto: Reuters

Portugalski in nemški preiskovalci opravljajo nove preiskave v zvezi z izginotjem Madeleine McCann leta 2007, so sporočili s tožilstva v nemškem Braunschweigu. Več informacij zaradi interesa preiskave niso hoteli razkriti, je pa tožilec Hans Christian Wolter za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da poteka iskalna akcija.

Preiskati nameravajo vodno zajetje

Kljub obsežni mednarodni iskalni akciji za deklico ni ostala nobena sled, za njeno izginotje pa ni bil obtožen nihče. Trinajst let po izginotju so nemški tožilci razkrili, da preiskujejo nemškega državljana, saj naj bi imeli trdne dokaze, da je umoril izginulo deklico. Prav tako naj bi se po poročanju portugalskih medijev redno zadrževal v bližini vodnega zajetja Arade.

Nikoli niso našli njenih sledi, niti njenega trupla

Christian Brückner, ki ga je za osumljenca lani imenovala tudi portugalska policija, je bil v Nemčiji zaprt zaradi posilstva 72-letnice v letovišču, kjer je izginila McCannova. Brückner je v postopku zanikal kakršnokoli povezanost s primerom, trenutno pa v Nemčiji prestaja sedemletno zaporno kazen za posilstvo, ki ga je zagrešil leta 2005 na Portugalskem, poroča AP.

Takrat triletna Madeleine je v Praii da Luz izginila 3. maja 2007. Kljub obsežni mednarodni preiskavi niso nikoli našli sledi, povezanih z njenim izginotjem, prav tako ne njenega trupla.

Stanovanje, iz katerega je leta 2007 izginila Madeleine McCann. Foto: Reuters

Preiskovalci menijo, da je bila verjetno ugrabljena iz počitniškega stanovanja, kjer je bivala njena družina. V času izginotja je bila deklica v isti sobi kot njen brat in sestra, ki sta bila takrat stara dve leti, medtem ko so njihovi starši večerjali s prijatelji v bližnji restavraciji. 45-letni Brückner je v tistem obdobju večkrat obiskoval ta del Portugalske, kjer je med drugim vlamljal v hotelske sobe in preprodajal mamila.

Če je deklica živa, je danes stara dvajset let

Primer McCann je dolga leta po vsem svetu sprožal različne polemike, kaj se je z deklico, ki bi bila danes stara dvajset let, zares zgodilo. Da so deklico opazili, so poročali tudi iz Avstralije, o primeru pa so v času izginotja napisali kopico knjig in posneli televizijske dokumentarce. Do danes so nagrade za najdbo deklice dosegle že več milijonov dolarjev.