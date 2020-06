So nemške oblasti prezrle opozorila o glavnem osumljencu v primeru Madeleine McCann?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 13 letih tavanja v temi je policija kot glavnega osumljenca v primeru izginule britanske deklice Madeleine McCann označila Nemca Christiana Brücknerja, ki so ga obtožili umora. Nemški mediji opozarjajo, da je zvezna policija pred sedmimi leti prezrla opozorila lokalne policije, ki je svetovala, da bi kot ključnega osumljenca obravnavali Nemca.

Pogrešano deklico Madeleine McCann iščejo že od leta 2007, ko je izginila iz portugalskega letovišča Paria da Luz, medtem sta bila njena starša na večerji. V 13 letih je imela policija že več osumljencev, pred nekaj dnevi pa je glavni osumljenec postal nemški državljan Christian Brückner, ki trenutno že prestaja zaporno kazen za drugo kaznivo dejanje.

Detektivi so že leta 2013 menili, da bi morali kot glavnega osumljenca obravnavati Brücknerja, kar so sporočili preiskovalcem iz Braunschweiga, ti pa sporočila niso predali nemškemu zveznemu kazenskemu uradu, poroča britanski The Guardian.

Pogrešana od leta 2007

Policija se je dokopala do fotografij kombija, ki naj bi ga osumljenec uporabljal za bivanje na Portugalskem. Foto: Reuters Po navedbah policije je bil osumljeni Nemec na dan izginotja triletne Madeleine McCann, 3. maja leta 2007, v bližini letovišča Paria da Luz v regiji Algarve na jugu Portugalske. Opravil je telefonski pogovor, ki se je končal uro pred izginotjem deklice iz počitniškega apartmaja. Njena starša sta bila v tem času na večerji v bližnji restavraciji. O tem, kaj se je tedaj zgodilo, obstaja več teorij. Do zdaj zaradi dekličinega izginotja ni bil obsojen še nihče.

Osumljenec je danes star 43 let, leta 2007 pa je imel 30 let, videti pa je bil mlajši. V regiji Algarve je z občasnimi obiski Nemčije bival od leta 1995 do leta 2007. Zaporno kazen trenutno prestaja zaradi druge nepovezane zadeve v nemškem zaporu. V preteklosti je bil obtožen za več različnih kaznivih dejanj.