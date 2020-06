Nemškega zapornika sumijo izginotja Madeleine McCann

Po navedbah policije je bil osumljeni Nemec na dan izginotja triletne Madeleine McCann, 3. maja leta 2007, v bližini letovišča Paria da Luz v regiji Algarve na jugu Portugalske. Opravil je telefonski pogovor, ki se je zaključil uro pred izginotjem deklice iz počitniškega apartmaja. Njena starša sta bila v tem času na večerji v bližnji restavraciji. O tem, kaj se je tedaj zgodilo, obstaja več teorij. Doslej zaradi dekličinega izginotja ni bil obsojen še nihče.

Osumljenec je danes star 43 let, leta 2007 pa je imel 30 let, videti pa je bil mlajši. V regiji Algarve je z občasnimi obiski Nemčije bival od leta 1995 do leta 2007. Zaporno kazen trenutno prestaja zaradi druge nepovezane zadeve v nemškem zaporu.

Policija stavi na razkritje lastnika druge telefonske številke

Policija je kot pomemben podatek v preiskavi objavila mobilno telefonsko številko osumljenca in številko, iz katere je osumljeni tedaj prejel klic. Dokopala se je tudi do fotografij kombija, ki naj bi ga osumljenec uporabljal za bivanje na Portugalskem.

Policija je v zadnjem pozivu pri iskanju koristnih informacij polagala upe na osebe, ki bi prepoznale telefonski številki, starejši bivalni kombi s portugalsko registracijo in osebni avtomobil znamke Jaguar z nemško registracijo. Nemška policija je na nacionalni televiziji objavila tudi druge podrobnosti, ki bi jo lahko pripeljale do osumljenca. Novembra 2017 so za pomoč pri preiskavi angažirali tudi britansko in portugalsko policijo.

Stuart Cundy, predstavnik policije, je po poročanju The Guardiana pojasnil, da je Nemec trenutno glavni preiskovanec. "Pozivamo vse ljudi, da nam pomagajo in da lahko dokažemo ali ovržemo njegovo vpletenost v izginotje deklice," je dejal.

Madeleine bi letos dopolnila 17 let

Starša deklice, Kate in Gerry McCann iz Leicestershira, sta poziv policije pozdravila. Njuna hčerka bi 12. maja letos dopolnila 17 let.

"Pozdravljamo poziv v zvezi z izginotjem naše hčere Madeleine. Radi bi se zahvalili policiji, ki ves čas sodeluje v prizadevanjih za najdbo Madeleine. Vse, kar smo si kadarkoli želeli, je, da najdemo hčer, razkrijemo resnico in odgovorne privedemo pred sodišče. Nikoli se ne bomo odrekli upanju, da Madeleine najdemo živo," sta dodala McCannova.

Policija je še dodala, da so se nove pomembne informacije o osumljencu pojavile po tem, ko so preiskovalci ob deseti obletnici izginotja vložili nov poziv javnosti za pridobivanje koristnih informacij.