Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešane Dragice Pustavrh

Dragica Pustavrh, rojena 27. marca 1954, stanuje na naslovu Draga 20 (UE Škofja Loka). Pogrešana je bila nazadnje videna danes, 19. julija 2025, okoli 5. ure zjutraj na svojem domu. Policijo so o njenem izginotju obvestili okoli 16. ure.

Dragica je visoka približno 170 centimetrov, srednje postave. Ob izginotju je bila oblečena v črne hlače, sivo jopico (flis), bež čevlje in s seboj nosi značilno bež žensko torbico s kratkimi ročaji, ki jo ima vedno pri sebi. Na policiji dodajajo, da je oseba dementna in ima artritis. Ima značilno hojo, saj je njena leva noga obrnjena navzven.

Ker do zdaj izvedeni ukrepi niso pripeljali do izsleditve pogrešane, policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju ali jo morda opazili, naj to nemudoma sporočijo najbližji policijski postaji ali Policijski postaji Škofja Loka na številko 04 502 37 00. Na voljo sta tudi interventna številka 113 in anonimni telefon policije 080 1200.