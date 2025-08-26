Od izzivov do rešitve: kako do zdravnika brez dolgih čakalnih dob

Čeprav se zdi, da so dolge čakalne dobe stalnica našega zdravstvenega sistema, danes obstajajo rešitve, ki lahko bistveno skrajšajo pot do zdravnika in prinesejo večjo varnost. Z inovativnimi storitvami in sodobnimi oblikami dodatnega zdravstvenega zavarovanja lahko posamezniki pridejo do obravnave hitro, brez zapletenih postopkov in brez nepotrebnega stresa.

Dostop do zdravnika – realnost številk

Dostop do zdravnika v Sloveniji je za številne prebivalce še vedno resna skrb. V letu 2025 je bilo brez izbranega osebnega zdravnika več kot 145 tisoč ljudi, kar pomeni približno sedem odstotkov vseh zavarovancev. Za mnoge odrasle in mlade to pomeni, da ostajajo brez osnovne zdravstvene opore v trenutkih, ko jo najbolj potrebujejo. Hkrati pa se zdravstveni sistem spopada z nevzdržnimi čakalnimi dobami za prvi pregled pri specialistu – v posameznih strokah pacienti na termin čakajo tudi leto dni ali več.

Foto: Shutterstock

Čakalne dobe specialistov: številke, ki skrbijo

Čakalne dobe se razlikujejo glede na specialnost, toda številke povedo svoje. Povprečna čakalna doba na prvi prosti termin z napotnico »redno« je:

na dermatološki pregled 468* dni,

dermatološki pregled 468* dni, pri kardiologu 299* dni,

pri ortopedu 175* dni.

*Vir: NIJZ. Tedenska poročila o čakalnih dobah. Izpis stanja čakalnih dob in števila čakajočih na ravni VZS na dan 13.08.2025

To pomeni, da so pacienti, ki čakajo na diagnozo ali zdravljenje, pogosto postavljeni pred težko izbiro – potrpežljivo čakati ali pa iskati rešitve zunaj javnega sistema. Po ocenah pa približno 5,9 odstotka odraslih, vključno z mladimi nad 19 let, sploh nima izbranega osebnega zdravnika, kar dodatno otežuje pravočasno obravnavo in še povečuje pritisk na urgentne službe.

Foto: Generali zavarovalnica

Kako lahko dodatno zdravstveno zavarovanje pomaga?

Prav v takšnem okolju se pokaže pomen dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Pri zavarovalnici Generali z zavarovanjem Specialisti z asistenco omogočajo hiter dostop do zdravnika in specialistov – brez dolgih čakalnih dob. Storitev Halo Doktor omogoča videoposvet z zdravnikom splošne medicine že v približno 15 minutah, vse dni v letu med 6. in 22. uro, tudi iz tujine. Gre za sodobno rešitev, ki omogoča, da pacient prek telefona ali videoklica pridobi nasvet za samopomoč ali izboljšanje stanja, lahko pa ga zdravnik z izdanim izvidom napoti na nadaljnje preiskave oziroma specialistični pregled v okviru zavarovanja, ne da bi moral za napotnico obiskati osebnega zdravnika. Za mlajše od 16 let storitev Halo Doktor omogoča posvet s pediatrom.

Če je zdravnik v izvidu ocenil, da je potreben specialistični pregled, se lahko zavarovanec s pomočjo aplikacije Halo Doktor neposredno naroči na pregled pri specialistu – pogosto v nekaj dneh. To skrajša pot do diagnoze, začetka zdravljenja in morebitne operacije, pa tudi do rehabilitacije, kot so načrt zdravljenja, fizioterapija in psihološka pomoč. Prednost zavarovanja je tudi v tem, da zdravstvene storitve niso omejene s seznamom kritij, ampak le z višino zavarovalne vsote, kar pomeni večjo fleksibilnost in dostopnost. Tudi število klicev v storitvi Halo Doktor ni omejeno.

Prednosti, ki jih pridobite z zavarovanjem Specialisti z asistenco Halo Doktor – videoposvet s splošnim zdravnikom v približno 15 minutah, vse dni v letu, tudi iz tujine. Če želite, pa se za telefonski- ali videoklic s splošnim zdravnikom oziroma pediatrom lahko naročite v terminu, ki vam ustreza.

– videoposvet s splošnim zdravnikom v približno 15 minutah, vse dni v letu, tudi iz tujine. Če želite, pa se za telefonski- ali videoklic s splošnim zdravnikom oziroma pediatrom lahko naročite v terminu, ki vam ustreza. Neposredna napotitev na specialistični pregled – Halo Doktor zdravnik takoj izda izvid, s katerim vas po potrebi napoti na nadaljnje specialistične preiskave, ki jih lahko koristite iz sklenjenega zavarovanja. Na zdravstvene storitve se lahko naročite kar prek aplikacije, brez da bi morali obiskati osebnega zdravnika.

– Halo Doktor zdravnik takoj izda izvid, s katerim vas po potrebi napoti na nadaljnje specialistične preiskave, ki jih lahko koristite iz sklenjenega zavarovanja. Na zdravstvene storitve se lahko naročite kar prek aplikacije, brez da bi morali obiskati osebnega zdravnika. Hitro do specialista – naročanje na specialistični pregled običajno v nekaj dneh.

– naročanje na specialistični pregled običajno v nekaj dneh. Širok nabor storitev – od specialističnih pregledov in operacij do fizioterapije, načrta zdravljenja in psihološke pomoči.

– od specialističnih pregledov in operacij do fizioterapije, načrta zdravljenja in psihološke pomoči. Drugo zdravniško mnenje in preventivni pregledi – dodatna varnost pri zdravljenju.

– dodatna varnost pri zdravljenju. Fleksibilnost – storitve niso omejene s seznamom kritij, temveč le z višino zavarovalne vsote.

– storitve niso omejene s seznamom kritij, temveč le z višino zavarovalne vsote. Zdravila na beli recept – stroške zdravil, ki vam jih je zdravnik predpisal na beli recept v okviru specialističnega pregleda, preiskave ali posega, krije zavarovanje.

– stroške zdravil, ki vam jih je zdravnik predpisal na beli recept v okviru specialističnega pregleda, preiskave ali posega, krije zavarovanje. Več kot 240 pogodbenih izvajalcev – razširjena mreža po vsej Sloveniji.

Foto: Generali zavarovalnica

Zakaj zaupati Generaliju?

Generali ima več kot 25 let izkušenj na področju zdravstvenih zavarovanj in sodeluje z več kot 240 pogodbenimi izvajalci po Sloveniji. To zagotavlja široko mrežo specialistov in storitev, do katerih lahko zavarovanci pridejo hitro in brez zapletov. Izvajalca zdravstvene storitve lahko poiščete in izberete kar sami. Na voljo imate zemljevid na njihovi spletni strani: https://www.generali.si/seznam-izvajalcev-zdravstvenih-storitev .

Poleg tega je zavarovanje Specialisti z asistenco prejelo najvišjo oceno v raziskavi Potrošnikov zoom, ki je pri zdravstvenih zavarovanjih ocenjevala kakovost informiranja, preglednost ponudbe in odzivnost med vsemi slovenskimi zavarovalnicami.

Za uporabnike to pomeni več kot le številke – pomeni zanesljiv sistem podpore, ki je na voljo TUKAJ IN ZDAJ, ko ga najbolj potrebujejo. Izkušnje uporabnikov potrjujejo, da storitev Halo Doktor pogosto reši položaj, še preden postane resna težava, saj omogoča takojšnje ukrepanje in usmeritev na prave strokovnjake.

Preverite svojo možnost za hiter dostop do zdravnika

V času, ko javno zdravstvo vse težje dohaja potrebe prebivalcev, je pomembno imeti rešitev, ki vam omogoča pravočasno obravnavo. Zavarovanje vam nudi hiter dostop do zdravnikov, specialistov, operacij, preiskav in rehabilitacije – brez dolgih čakalnih dob in brez zapletenih postopkov.

Foto: Generali zavarovalnica