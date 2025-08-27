Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Na. R.

Sreda,
27. 8. 2025,
21.43

Maribor pogrešana

Sreda, 27. 8. 2025, 21.43

16 minut

Kam je izginila mladoletnica iz Maribora?

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ćosić Lina, pogrešana oseba | Policija prosi za kakršnekoli informacije. | Foto PU Maribor

Policija prosi za kakršnekoli informacije.

Foto: PU Maribor

Policisti Policijske postaje Rače iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšla 17-letna Lina Ćosić iz Maribora.

Pogrešano so zadnjič videli 21. avgusta na območju Slivnice pri Mariboru, kjer začasno biva v mladinskem domu.  

Lina Ćosič je visoka okoli 165 centimetrov, močnejše postave, črnih ravnih las z rjavim narastkom, ki segajo malo čez ramena. Nazadnje je bila oblečena v temnomodro majico z dolgimi rokavi in bele kratke hlače z rjavimi vzorci. 

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

slovenska policija
Maribor pogrešana
