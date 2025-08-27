Sreda, 27. 8. 2025, 21.43
Kam je izginila mladoletnica iz Maribora?
Policisti Policijske postaje Rače iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšla 17-letna Lina Ćosić iz Maribora.
Pogrešano so zadnjič videli 21. avgusta na območju Slivnice pri Mariboru, kjer začasno biva v mladinskem domu.
Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.