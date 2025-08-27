Kam je izginila mladoletnica iz Maribora?

Pogrešano so zadnjič videli 21. avgusta na območju Slivnice pri Mariboru, kjer začasno biva v mladinskem domu.

Lina Ćosič je visoka okoli 165 centimetrov, močnejše postave, črnih ravnih las z rjavim narastkom, ki segajo malo čez ramena. Nazadnje je bila oblečena v temnomodro majico z dolgimi rokavi in bele kratke hlače z rjavimi vzorci.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.