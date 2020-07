Iskanje Madeleine McCann: nemška policija koplje po vrtu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posredovanje policije je povezano s preiskavo 43-letnega Nemca, ki ga sumijo umora, je potrdila tiskovna predstavnica tožilstva. Podrobnosti pa ni navedla. Preiskovalci pregledujejo vrtiček s pomočjo lopat, grabelj in mini bagra, na terenu so tudi službeni psi. Preiskavo terena naj bi nadaljevali v sredo, piše STA.

Osumljeni Nemec je v zaporu zaradi posilstva

Nemški preiskovalci domnevajo, da je deklica, ki je izginila, mrtva. Prejšnji mesec so v zvezi s tem uvedli preiskavo proti 43-letnemu Nemcu, ki trenutno prestaja dolgoletno zaporno kazen v Kielu in je bil v preteklosti že večkrat kaznovan zaradi spolnih napadov, tudi na otroke. Trenutno prestaja kazen zaradi posilstva takrat 72-letne Američanke v kraju, kjer je leto in pol kasneje izginila Maddie, piše STA.

Videli naj bi ga v bližini apartmaja družine

Prepoznala naj bi ga sicer ena od britanskih prič, ki ga je videla v bližini apartmaja družine McCann na Portugalskem. Po njenih besedah se je zelo nenavadno obnašal. Nemška policija naj bi ga povezala z izginotjem Madeleine, potem ko je o tem govoril kolegu v gostilni.

Starša sta bila med izginotjem v bližnji restavraciji

Takrat triletna Madeleine McCann je iz apartmaja v portugalskem kraju Praia da Luz izginila 3. maja 2007. Starša sta bila takrat v bližnji restavraciji. Njen primer je močno odmeval v svetovni javnosti. Preiskovalci so sprva domnevali, da gre za ugrabitev. Nekaj časa sta bila osumljena celo njena starša.

Foto: Reuters

