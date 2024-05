"Že 17 let je, odkar so nam vzeli Madeleine. To številko je resnično težko izreči brez nejevernega zmajevanja z glavo. Čeprav v mnogo pogledih spet živimo relativno normalno in srečno življenje, gre za življenje v limbu, večni negotovosti. To, da je ni z nami, še vedno zelo boli," sta v sporočilu na spletni strani Find Madeleine danes zapisala njena starša Kate in Gerry McCann.

Dodala sta, da celotna družina še vedno upa, da jo bodo našli, in da jo imajo zelo radi.

Zakonca McCann sta v letih po izginotju Maddie obiskala več držav in tam predstavljala primer njune hčerke. Foto: Guliverimage

Starša sta bila prva osumljenca, a je šlo za slepo ulico

Madeleine McCann je bila na počitnicah s staršema ter eno leto mlajšima bratom in sestro, sicer dvojčkoma, maja 2007 na počitnicah na Portugalskem, natančneje v apartmaju v kraju Praisa da Luz, ki so si ga McCannovi delili z družinskimi prijatelji in njihovimi otroki.

3. maja 2007, ko so otroci zaspali, so se njihovi starši s prijatelji dobili na večerji v restavraciji, ki je bila od apartmaja oddaljena dobrih 50 metrov. Starša sta med večerjo redno preverjala, ali otroci še spijo, med enim od preverjanj, ob 22. uri, pa je Kate McCann ugotovila, da Madeleine ni v njeni postelji.

10. maj 2007: gostinec pa Portugalskem na okno svojega lokala lepi poster s sporočilom o pogrešani britanski deklici. Foto: Guliverimage

Stekla je ogromna mednarodna iskalna akcija, portugalski preiskovalci pa so septembra 2007 za izginotje Madeleine McCann sprva osumili njena starša - domnevali so, da je deklica umrla v apartmaju, starša pa sta njeno smrt poskusila prikriti s trditvami, da je izginila.

Izkazalo se je, da gre za slepo ulico, saj za to ni bilo dovolj dokazov. McCannova sta s preiskavo izginotja oziroma ugrabitve hčerke nadaljevala na lastno pest, dokler se ni leta 2011 vmešala britanska policija in odprla lastno preiskavo.

Policijski forenziki so leta 2012 izdali to (desno) predelano fotografijo, ki je prikazovala, kako bi bila lahko "Maddie" videti pet let po izginotju. Foto: Scotland Yard

Za preiskavo zapravili milijone, a za zdaj brez uspeha

Preiskava britanske policije traja še vedno, ravno ta teden je britansko ministrstvo za notranje zadeve po navedbah BBC iskanju Madeleine, ki je danes, če je še živa, stara že skoraj 21 let, namenilo dodatna sredstva v višini več kot 200.000 evrov.

Celotni proračun tako imenovane Operacije Grange, iskanja sledi, ki bi pripeljale do Madeleine McCann oziroma njenega morebitnega ugrabitelja, v milijonih evrov sicer presega že dvomestno številko. Tekom operacije Grande so preiskovalci pod drobnogled vzeli že skoraj tisoč znanih spolnih prestopnikov, različnih osumljencev pa je bilo že skoraj sto.

Starša Madeleine McCann sta bila prva osumljenca, a se je izkazalo, da ni bilo dovolj dokazov, da bi jima preiskovalci lahko naprtili krivdo celo za smrt, ne zgolj za izginotje hčerke. Foto: Guliverimage

Je Madeleine umoril Nemec?

Najbolj konkretne dokaze, da so ujeli človeka, ki bi lahko bil ugrabitelj in morilec Madeleine McCann, je leta 2020 sicer predstavilo tožilstvo v Nemčiji.

Njihov osumljenec je Christian Brückner, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi posilstva in osumljen spolnih zlorab otrok, trenutno pa mu v Nemčiji sodijo zaradi drugih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti. Brückner je velik del obdobja med letoma 2000 in 2017 preživel na Portugalskem, kjer je leta 2005 tudi posilil 72-letno žensko. Gibal se je tudi v kraju Praia da Luz, kjer je izginila britanska deklica.

Christian Brückner je 72-letnico posilil le streljaj od kraja, kjer je leta 2007 izginila Madeleine McCann. Foto: Guliverimage

47-letni Nemec vse obtožbe glede vpletenosti v izginotje Madeleine sicer zanika, primer McCann pa je, kar zadeva Brücknerja, zaradi sodnega procesa v drugi zadevi trenutno na mrtvi točki.