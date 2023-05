Na Portugalskem končali preiskavo v primeru Madeleine McCann

Ob tem niso navedli nobenih podrobnosti, kaj so zbirali oziroma kakšen je bil cilj operacije. Na ograjenem območju naj bi zbirali vzorce zemlje in koščke blaga, vendar naj ne bi našli ničesar, kar bi bilo povezano s primerom, poročanje portugalskih lokalnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskava se je ta teden nadaljevala na zahtevo nemških organov, ki od leta 2020 trdijo, da imajo trdne dokaze za to, da je deklica, znana kot Maddie, ki je izginila, ko je bila stara tri leta, mrtva. Domnevajo, da je v primer vpleten nemški večkratni spolni prestopnik Christian Brückner. Ta trenutno v Nemčiji prestaja zaporno kazen zaradi posilstva 72-letne ameriške turistke leta 2005, prav tako v kraju Praia da Luz na Portugalskem, kjer je dve leti zatem izginila tudi Maddie. Po poročanju portugalskih medijev naj bi se Brückner redno zadrževal v bližini akumulacijskega jezera na reki Arade.

Primer McCann je dolga leta po vsem svetu sprožal različne polemike, kaj se je z deklico, ki bi bila danes stara dvajset let, zares zgodilo. Da so deklico opazili, so poročali tudi iz Avstralije, o primeru pa so v času izginotja napisali kopico knjig in posneli televizijske dokumentarce. Do danes so nagrade za najdbo deklice dosegle že več milijonov dolarjev. Foto: Reuters

Akumulacijsko jezero je od kraja izginotja deklice oddaljeno okoli 50 kilometrov. Okolico in jezero so policisti sicer že pregledali leta 2008, a niso odkrili nobenih sledi. Sadov ni obrodila niti obsežna mednarodna iskalna akcija, za izginotje deklice pa ni bil obtožen še nihče.

Preiskovalci menijo, da je bila Maddie verjetno ugrabljena iz počitniškega stanovanja, kjer je bivala njena družina. 45-letni Brückner je v tistem obdobju večkrat obiskoval ta del Portugalske, kjer je med drugim vlamljal v hotelske sobe in preprodajal mamila.