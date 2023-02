Enaindvajsetletnica trdi, da je ona pogrešana Madeleine McCann

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanka Madeleine McCann je pogrešana že več kot 15 let. Takrat štiriletna deklica je izginila iz počitniškega apartmaja na Portugalskem, kjer je dopustovala s svojo družino. Kljub dolgoletnemu iskanju in številnim preiskavam njenega trupla nikoli niso našli, zato marsikdo meni, da bi lahko bila živa.

V zadnjih letih se je na družbenih omrežjih razširil trend, ko uporabniki izpostavljajo svoje podobnosti s pogršano Madeleine. Nazadnje je veliko pozornosti pritegnila 21-letna Nemka, ki živi na Poljskem. Na Instagram profilu Iammadeleinemccann trdi, da je ona v resnici Madeleine. O tem naj bi začela razmišljati pred meseci, potem ko ji je njena babica nekaj povedala, poroča Mirror. Kaj točno, ni razkrila, svoje trditve pa dodatno utemeljuje z dvema dokazoma, in sicer znamenjem na nogi in madežom v očesu. Enako znamenje in madež naj bi imela tudi pogrešana deklica.

Madeleine se je rodila maja 2003 in bi bila bila zdaj stara 19 let. Enaindvajsetletnica, ki svojega imena ni razkrila, verjame, da bi bila lahko njena starost napačna.

Ker je Poljske oblasti ne jemljejo resno in jo ignorirajo, na Instagram profilu deli številne fotografije sebe, mlade Madeleine in njenih staršev, zato da bi dokazala svojo podobnost z njo. Svojo identiteto je pripravljena dokazati tudi z DNK testom.

Svoje sledilce, ima jih že skoraj 300 tisoč, prosi za pomoč, saj si želi stopiti v stik s starši pogrešane Madeleine. Gerryjem in Kate McCann se na njene objave sicer še nista odzvala.