Branjevka prepoznala zamaskiranega roparja, ki jo je poskušal oropati

Na Šmarski cesti pri odcepu za Korte je v sredo zvečer prišlo do poskusa ropa. Po ugotovitvah policije je zamaskiran moški pristopil do dveh branjevk, jima grozil in od njiju zahteval denar. A je ostalo pri poskusu ropa, saj je ena od branjevk osumljenca prepoznala, zato je pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Koper.