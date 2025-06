Začenjajo evropski prvaki, Slovenci za uvod proti neugodnim Kubancem

V Riu de Janeiru, Quebecu in Xi'anu se začenja odbojkarska liga narodov za moške. Uvodno tekmo bosta odigrali evropska prvakinja Poljska in Nizozemska. Slovenci se bodo v prevetreni zasedbi in z novim selektorjem Fabiom Solijem v četrtek ob 2. uri po slovenskem času pomerili z neugodnimi Kubanci. Branilci lovorike Francozi bodo prvo tekmo igrali proti Argentincem.