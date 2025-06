Pogoste poškodbe komolca – kakšne rešitve ponuja fizioterapija?

Se vam v zadnjem času pojavljajo bolečine v komolcu, ki otežujejo izvedbo vsakodnevnih opravil in vam preprečujejo uživanje v priljubljenih aktivnostih? Ste preizkusili že skoraj vse načine zdravljenja, a težave še vztrajajo in omejujejo vaše gibanje?

Komolec je zaradi svoje kompleksne anatomije in funkcije pogosto izpostavljen različnim poškodbam, kot so izpahi, zlomi, tendinitisi in preobremenitve. Te lahko povzročijo bolečino, oteklino in zmanjšano gibljivost, kar močno vpliva na kakovost pacientovega življenja.

Vse poškodbe komolca se morajo obravnavati pravočasno in strokovno, saj lahko neustrezno zdravljenje vodi do resnih zapletov!

Specialna fizioterapija s celostnim pristopom omogoča najboljšo možnost odprave bolečin in dolgoročnega izboljšanja stanja. Katere so najpogostejše poškodbe komolca, kaj vodi v njihov nastanek in kako se obravnavajo, boste izvedeli v nadaljevanju.

Od akutnih travm do kroničnih obrab

Foto: Shutterstock/Medicofit

Poškodbe komolca so pogost pojav tako v urgentni kot tudi športnomedicinski praksi in vključujejo širok spekter kliničnih stanj. Pogoste so pri otrocih, športnikih in fizično aktivnih posameznikih, njihova obravnava pa zmeraj zahteva dobro razumevanje anatomije.

Ali ste vedeli, da etiološko poškodbe komolca delimo na akutne travmatske in kronične poškodbe ter poškodbe, značilne za otroke?

Travmatske poškodbe najpogosteje nastanejo ob padcu na iztegnjeno roko, pri čemer je komolec pokrčen ali iztegnjen. Posledice so lahko različne in vključujejo enostavne kontuzije mehkih tkiv, zvine in izpahe, pa tudi kompleksne zlome, ki pogosto zahtevajo operacijo.

Eno najtežjih poškodbenih vzorcev predstavlja t. i. "triada", ki vključuje izpah komolca, zlom glave radiusa (koželjnice) in zlom koronoidnega odrastka ulne (podlahtnice). Takšna poškodba vodi v izrazito nestabilnost sklepa in zahteva multidisciplinaren pristop zdravljenja!

Poleg akutnih stanj se pogosto srečujemo tudi s kroničnimi preobremenitvenimi poškodbami, ki nastanejo zaradi dolgotrajne in ponavljajoče se mehanske obremenitve sklepa. Tovrstne spremembe so značilne zlasti pri športnikih, ki izvajajo ponavljajoče se mete ali pa je njihova roka na splošno preveč obremenjena.

Glede na raznolikost kliničnih slik, mehanizmov poškodb in anatomske kompleksnosti sklepa je za uspešno zdravljenje potreben multidisciplinaren pristop, ki vključuje sodelovanje zdravnikov, fizioterapevtov in drugih specialistov.

Katere so najpogostejše poškodbe komolca?

Komolec je eden kompleksnejših sklepov človeškega telesa, saj omogoča širok razpon gibanja in je ključen pri opravljanju vsakodnevnih opravil.

Zaradi svoje sestave in vsakodnevnih obremenitev je komolec pogosto izpostavljen različnim poškodbam, ki pomembno vplivajo na njegovo funkcijo in splošno kakovost gibanja!

Ključne stabilizatorje komolca predstavljajo vezi, predvsem ulnarni kolateralni ligament (UCL) na medialni strani in lateralni kolateralni ligament (LCL) na zunanji strani sklepa.

Foto: Medicofit

Poleg vezi ima komolec tudi kompleksno mrežo živcev in žil v prednjem delu, zaradi česar so poškodbe tega predela lahko precej občutljive in zahtevajo natančno obravnavo. Čeprav je njegova anatomska zasnova čvrsta in trdna, je komolec tarča mnogih poškodb, med katerimi prevladujejo:

Poškodba ulnarnega kolateralnega ligamenta

Ulnarni kolateralni ligament je glavna struktura, ki preprečuje pretiran odmik komolca navzven (valgus) med gibanjem. Pogosto je poškodovan pri športnikih, ki izvajajo mete, poškodbe pa so lahko tudi posledica preobremenitev. Stanje vodi do bolečin na notranji strani komolca, omejitev gibanja in včasih nevroloških simptomov.

Posteromedialna utesnitev

Gre za stanje, ki nastane zaradi kombinacije valgusnega položaja komolca ob njegovem iztegu. Stanje povzroča bolečino na zadnji notranji strani komolca, ki sta ji pridruženi tudi oteklina in omejena gibljivost. Pogosto je povezana s poškodbo ulnarnega kolateralnega ligamenta.

Medialni in lateralni epikondilitis

Pri t. i. "teniškem" in "golf" komolcu gre za vnetje tetiv, ki so pritrjene na medialnem oziroma lateralnem delu nadlahtnice. Povzročata ju preobremenitev in ponavljajoči se gibi zapestja in podlakti. Simptomi epikondilitisa vključujejo bolečino in občutljivost ob pritisku ter oslabljeno funkcijo zgornje okončine.

Zdravljenje epikondilitisa komolca je odvisno od vrste in resnosti poškodbe. Pri večini je prva izbira konservativna terapija, ki vključuje počitek, fizioterapijo in protivnetna zdravila. Kirurški poseg je potreben predvsem pri popolnih pretrganinah ligamentov, hudih osteoartikulacijskih poškodbah in kadar konservativno zdravljenje ne prinese izboljšanja.

Simptomi, zaradi katerih pacienti obiščejo specialista

Pri natančni oceni poškodb komolca ima najpomembnejšo vlogo temeljit klinični pregled, saj nam že s prvimi ugotovitvami omogoča globlje razumevanje resnosti in obsega poškodbe.

Ali ste vedeli, da približno 15 odstotkov vseh obiskov urgentnih ambulant zaradi poškodb zgornjih okončin predstavljajo poškodbe komolca in podlakti?

Pacienti z akutnimi poškodbami komolca običajno navajajo bolečino, oteklino, omejeno gibljivost, včasih pa so pri njih vidne tudi deformacije, ki predstavljajo znak resnejše poškodbe. Hude rane ali odprti zlomi zahtevajo nujno medicinsko obravnavo. Ob prisotnosti otekline ali sklepnega izliva lahko sumimo na zlom ali poškodbo notranjih struktur sklepa.

Neizogiben del klinične ocene predstavlja tudi nevrološki pregled, saj lahko poškodbe živcev in krvnih žil pomembno vplivajo na nadaljnje zdravljenje in prognozo. V sklopu nevrološke ocene stanja so v uporabi napredni senzorični in motorični testi, s katerimi preverimo moč in funkcijo mišic, ki jih inervirajo mediani, ulnarni in radialni živec. S tem lahko pravočasno zaznamo morebitne poškodbe živčevja, ki so pogoste spremljevalke poškodb komolca.

Zelo pomembno je zgodnje prepoznavanje morebitnega kompartment sindroma – resnega zapleta, ki se lahko razvije po travmi. Simptomi, kot so intenzivna bolečina, ki ni sorazmerna z vidno poškodbo, oteklina, mravljinčenje in omejena gibljivost, vedno zahtevajo povečano pozornost.

Le s skrbnim in sistematičnim pristopom lahko zdravnik oz. specialist zagotovi pravočasno in ustrezno zdravljenje, s čimer izboljša prognozo in zmanjša tveganje za dolgotrajne zaplete!

Zdravljenje in obvladovanje poškodb komolca

Na srečo se blage poškodbe mehkih tkiv komolca v večini uspešno zdravijo z osnovnimi ukrepi, ki vključujejo počitek, hlajenje, nesteroidna protivnetna zdravila in zgodnje razgibavanje.

Komolec zelo hitro postane tog, zato je pomembno, da se že kmalu po poškodbi začne izvajati nežna mobilizacija, s katero preprečimo razvoj kronične otrdelosti in ohranimo sklepno funkcionalnost!

Pri večjih poškodbah, predvsem pri zlomu, je običajno potrebna operativna oskrba z odprto repozicijo in notranjo fiksacijo, ki ji sledi rehabilitacija. Če je le možno, pa je začetno zdravljenje običajno konservativno, pacienti pa nekaj časa nosijo tudi opornico.

Foto: Medicofit

Tudi pri enostavnih poškodbah komolca je torej ključna zgodnja vključitev v fizioterapevtski program zdravljenja. Brez nadzorovane terapije namreč obstaja tveganje za dolgotrajno zmanjšanje gibljivosti in razvoj večjih funkcionalnih omejitev.

Moderna fizioterapevtska klinika Medicofit s sodobnim pristopom in izkušeno ekipo fizioterapevtov nudi optimalno okolje za okrevanje in pacientom omogoča dolgoročne učinke zdravljenja!

Fizioterapevtska oskrba vašega komolca v kliniki Medicofit

Kot smo že spoznali, je komolec pogosto izpostavljen različnim poškodbam in preobremenitvam, ki povzročajo bolečino, vnetje in omejitev gibljivosti.

Foto: Medicofit

V kliniki Medicofit poteka rehabilitacija poškodbe komolca po celostnem programu, ki temelji na podrobni oceni sklepa. Ta vključuje merjenje mišične moči, gibljivosti in stabilnosti, kar omogoča oblikovanje individualnega načrta zdravljenja.

Zdravljenje se v začetnih fazah, z najmodernejšimi postopki instrumentalne terapije in nežnim pasivnim razgibavanjem, osredotoča na lajšanje bolečin in zmanjševanje pridruženih simptomov.

Ko se bolečina umiri in vnetje nekoliko zmanjša, se terapija osredotoči na postopno obnovo gibljivosti z nežnim raztezanjem, mobilizacijo sklepa in uvajanjem aktivnih vaj. Pri tem sta ključni pravilna mehanika gibanja in kakovost izvedbe, saj lahko določeni gibi neprijetne simptome ponovno izzovejo.

Pomemben del rehabilitacije predstavljajo tudi vaje za krepitev mišic nadlahti in podlahti, ki stabilizirajo komolec. Posebna pozornost je namenjena vajam za upogibalke zapestja in pronatorje, ki so v poškodbe pogosto vpletene.

V kliniki se ponašajo tudi s sodobno instrumentalno fizioterapijo, ki vključuje terapijo z udarnimi valovi (ESWT), visokoenergijski laser Summus, ultrazvočno terapijo Sixtus in terapijo TECAR Wintecare.

Fizikalni agensi pospešujejo celjenje tetiv, zmanjšujejo vnetje in bolečino ter dopolnjujejo učinke preostalih terapevtskih tehnik!

Poleg fizioterapije je pacientom na kliniki zagotovljeno tudi strokovno svetovanje glede prilagoditve gibalnih vzorcev in ergonomskih ukrepov, s katerimi se izognejo ponovnim poškodbam.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja poškodbe komolca Kliniko Medicofit je zaradi bolečin na zunanjem delu levega komolca obiskala 35-letna Neja. Prve znake težav je opazila pred pol leta med igranjem badmintona. Od takrat se je bolečina postopoma zgolj povečevala. Med kliničnim pregledom je gospa izpostavila, da je poskušala bolečine odpraviti z izvajanjem vaj za moč, ki pa niso prinesle pretiranega olajšanja simptomov. Na strokovnjake se je obrnila z željo po dolgoročni odpravi simptomov. Palpacija bolečega področja je razkrila povečano občutljivost na dotik, medtem ko je bila gibljivost brez omejitev ali bolečin. Simptome je ponovno sprožilo obremenitveno testiranje. Testiranje mišične moči je pokazalo nezadovoljive rezultate. Fizioterapevt je indiciral 12-tedensko celostno zdravljenje, ki je vključevalo širok spekter fizikalnih agensov – TECAR in lasersko terapijo Summus v kombinaciji s fokusiranimi udarnimi valovi in progresivno vadbo za krepitev ključnih mišičnih skupin. V sklopu zdravljenja se je izvedel tudi program kineziološke vadbe, ki je vključeval napredne vaje za krepitev koncentrične in predvsem ekstentrične mišične moči. Bolečina se je občutno zmanjšala že po petih obravnavah. Do konca zdravljenja je bolečina v celoti izginila. Končno vrednotenje stanja je pokazalo precejšnje izboljšanje mišične moči ekstenzorjev komolca, kot tudi ekstenzorjev zapestja. S celostnim pristopom zdravljenja smo omogočili, da se je gospa lahko ponovno posvetila športni aktivnosti.

Foto: Medicofit

Zdravljenje ne pomeni zgolj odprave bolečin

Rehabilitacija se sklene s funkcionalno vadbo, s katero pacient ponovno pridobi zaupanje v svoje sposobnosti, izboljša kontrolo gibanja okončine in se pripravi na nove izzive aktivnega vsakdana.

Če si po poškodbi komolca želite povrniti polno funkcijo in zmanjšati bolečine, je ključ do uspeha strokovna fizioterapija. V kliniki Medicofit vam izkušeni strokovnjaki nudijo individualno prilagojene programe za hitro in učinkovito okrevanje.