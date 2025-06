Nekateri avstrijski mediji so danes objavili prve fotografije 21-letnega Arthurja A., ki je v torek s strelnim orožjem na srednji šoli v Gradcu izvedel strelski napad, v katerem je umrlo deset ljudi, nato pa si je sodil sam. Avstrijska policija je medtem danes sporočila, da so med preiskavo na domu strelca odkrili tudi doma narejeno bombo in načrte za bombni napad.



Kje so avstrijski mediji, med drugim časnik Österreich (Avstrija) in Kronen Zeitung, dobili fotografije strelca iz Gradca, ki je v torek na srednji šoli vzel deset življenj in poškodoval še dvanajst mladih oseb, starih od 15 do 26 let, še ni znano.

Arthur A. – za zdaj sta znana le ime in prva črka priimka strelca – po navedbah avstrijskih preiskovalcev in več medijev namreč tako rekoč ni imel digitalnega odtisa in tudi ni javno objavljal svojih fotografij.

Napadalec, ki so ga identificirali kot Arthurja A., prihaja iz okolice Gradca. Skupaj z materjo samohranilko je živel v okrožju Graz-Umgebung, njegov oče, državljan Armenije, pa ni živel v istem gospodinjstvu. Po neuradnih podatkih naj bi A. šolo zapustil pred dvema letoma, brez zaključnega izpita. Po poročanju Salzburger Nachrichten naj bi napad izvedel prav v učilnici, kjer je nekoč sam sedel kot dijak. Večina njegovih nekdanjih sošolcev je šolo medtem že zaključila, poroča Der Standard. Foto: zVg / X

Kdaj sta nastali fotografiji 21-letnika, ki ju danes objavljajo avstrijski portali, zaokrožili pa sta tudi po družbenih omrežjih, ni znano. Storilec grozovitega zločina je v poslovilnem pismu, ki so ga našli na njegovem domu, sicer izrazil skrb, kaj se bo po njegovem dejanju zgodilo z mačko, ki je na eni od fotografij.

Je načrtoval še več smrtnih žrtev?

Na domu osumljenca torkovega smrtonosnega streljanja na šoli v avstrijskem Gradcu se je danes sicer nadaljevala preiskava, po navedbah policije pa so preiskovalci našli odvržene načrte za bombni napad. Že pred tem so sporočili, da so našli nedelujočo bombo. Ozadje in dodatne podrobnosti napada policija sicer še preiskuje.

Strelski napad v Gradcu se bo v zgodovino zapisal kot najhujši tovrsten napad v Avstriji, kjer se je danes začelo tridnevno žalovanje. Foto: Reuters

Policija je potrdila tudi, da so med preiskavo stanovanja osumljenca našli poslovilni videoposnetek, ki naj bi ga poslal svoji mami, pa tudi pismo, ki pa naj ne bi vsebovalo namigov o motivu.

Ubil deset ljudi, nato si je sodil sam

Na šoli v Gradcu je 21-letni nekdanji dijak v torek ubil deset ljudi, med njimi devet mladostnikov, starih med 14 in 17 let, in učiteljico, ki je zaradi poškodb umrla v bolnišnici. Poškodoval je še 12 mladih, starih od 15 do 26 let, nakar si je sodil sam.

Napad se je zgodil ravno v času ustnih izpitov v okviru mature, pri čemer se lahko dijaki zdaj sami odločijo, ali želijo izpite opraviti še pred poletjem ali jeseni. Foto: Reuters

Med smrtnimi žrtvami in ranjenimi so bili tudi nekateri s tujim državljanstvom, med drugim je med umrlimi dijak s poljskim državljanstvom, med ranjenimi pa še dva mladostnika z romunskim in eden z iranskim državljanstvom.

Bil je tarča nasilništva, živel je pri mami, očeta ni bilo

Policija medtem še preiskuje ozadje in podrobnosti napada. Po poročanju medijev je bil osumljenec v preteklosti tarča posmehovanja in nasilja, a policija tega danes ni želela potrditi. Za zdaj je znano le, da je 21-letnik živel pri mami samohranilki, njegov oče, ki prihaja iz Armenije, pa se je po ločitvi odselil.