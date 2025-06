Po tragediji: kako je v slovenskih šolah

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v odzivu na današnje streljanje na šoli v avstrijskem Gradcu starše, učitelje in ravnatelje pozval, da so pozorni na vsakovrstne dogodke in poskušajo v šoli ustvariti čim bolj razbremenilno okolje. Poudaril je, da so slovenske šole varne, pri tem pa je ključno preventivno ravnanje.

"Dopoldne nas je dosegla tragična vest o nedopustnem dogodku na eni izmed srednjih šol v sosednji Avstriji. Ob tej priložnosti izrekam iskreno sožalje vsem družinam in svojcem žrtev v tem nedopustnem dogodku," je v današnji izjavi za medije poudaril Logaj.

Dodal je, da imamo v slovenskem šolskem prostoru izdelane vse varnostne protokole tudi za tovrstne dogodke, v ta namen pa so v preteklih mesecih na ministrstvu izvedli tudi usposabljanje ravnateljev. Dodal je, da so v stikih tudi z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem.

Ob koncu šolskega leta, ko je napetost v šolskem prostoru zaradi zaključevanja šolskega leta večja, je starše, učitelje in ravnatelje pozval, da so pozorni na vsakovrstne dogodke in da poskušajo v šoli ustvariti čim bolj razbremenilno okolje.

"Treba je biti izredno pozoren"

Kot je dodal Logaj, so številne slovenske šole že izvedle vaje evakuacije in preizkusile protokol. Na ministrstvu so po njegovih besedah pred nekaj dnevi skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in policijo ponovno preizkusili protokol o obveščanju. Pri tem je poudaril, da moramo biti zaradi tragičnega dogodka, ki se je zgodil v sosednji državi, izredno pozorni, da preprečimo morebiten podoben dogodek v Sloveniji.

V okviru aktivnosti za vzpostavitev varnega in spodbudnega učnega okolja po besedah Logaja v slovenskih šolah potekajo tudi aktivnosti za preprečevanje medvrstniškega nasilja.