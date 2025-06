Streljanje na šoli v štajerski prestolnici: vsaj pet mrtvih

Po poročanju avstrijskega medija Krone je bil osumljenec vsaj enkrat ustreljen. Policija prebivalstvo opozarja, naj upošteva policijska navodila. Streljanje se je zgodilo na višji srednji šoli (Borg). Po poročanju avstrijskih medijev je operacija je v polnem teku, policija stavbo natančno preiskuje.

Po navedbah policije se je operacija začela okoli 10. ure zjutraj. V šoli so se slišali streli, zaradi česar je bil sprožen alarm.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006