Pod zvezdami in ob glasbi – čarobni poletni večeri na Slamičevi terasi

Si predstavljate večer, ko mestni hrup počasi utihne, nad Ljubljano pa se prižgejo prve zvezde? V samem osrčju prestolnice, tik ob vrvežu, a ravno prav umaknjena od njega, se nahaja Slamičeva terasa – kraj, kjer se poletni večeri spremenijo v čarobna glasbena doživetja. Idealno za tiste, ki cenijo trenutke miru in kulturnega navdiha.

Foto: Slamič d.o.o.

Vsako sredo ob 19:30 se namreč na Slamičevi terasi ob lepem vremenu odvijajo posebni koncerti, namenjeni vsem, ki želijo sredi tedna ustaviti čas, sprostiti misli in napolniti baterije za prihajajoče dni.

Zvoki klasične, jazz, etno in instrumentalne glasbe se zlijejo z mehkobo poletnega zraka, medtem ko obiskovalci v sproščenem ambientu uživajo ob izbranem kozarcu vina in okusnih prigrizkih, pripravljenih prav za te posebne priložnosti.

Vsak koncert je edinstvena izkušnja

Slamičeva posebnost je tudi, da se glasbeni večeri pri njih začnejo nekoliko prej kot običajno, kar omogoča obiskovalcem, da večer sklenejo v prijetnem ritmu in dovolj zgodaj, da si naberejo še dovolj spanca za nov dan.

Da pri Slamičevih nič ni prepuščeno naključju, pa dokazuje tudi dejstvo, da glasbeniki tonsko vajo opravijo že pozno popoldan in svojo glasbo skrbno prilagodijo prostoru, kar omogoča, da vsak ton resnično zaživi. Vsak koncert je tako edinstvena izkušnja – za občinstvo in nastopajoče.

Domač kotiček za sprostitev

Foto: Slamič d.o.o.

Kot pravi Goran Rukavina, programski vodja koncertov: "Do glasbenikov imava enako gostoljuben odnos kot do obiskovalcev. Povabiva jih domov, saj želimo, da se počutijo dobro. Šele ko so sproščeni, se zgodijo tisti presežki, ki jih vsi občudujemo." Ko Goran reče "imava", ima v mislih svojo soprogo Mojco Rukavina, ki skupaj z bratom Anžejem Arnoldom skrbi za ohranjanje družinske tradicije. Ta se je začela s prvo gostilno leta 1932.

Prav ta toplina in domačnost sta razlog, da se obiskovalci vedno znova vračajo. "Vedno znova nam povedo, da se pri nas počutijo domače – vedo, da jih bova pričakala midva in da jih bomo sprejeli s toplino, ki je na drugih prizoriščih pogosto ni," dodaja Rukavina.

Glasba, vino in poletni zrak Prvi letošnji koncert, ki se je že iz dvorane preselil na Slamičevo teraso, je izvedel Marko Hatlak Band in občinstvo popeljal v živahne ritme funka, latina in popa, oplemenitene s klasičnimi ter etno elementi. A to je bil šele začetek – v prihodnjih tednih se bodo na terasi zvrstili koncerti z izjemnimi glasbeniki: 11. junij: Ricardo Luque & Amigos – Latino koncert

Foto: Slamič d.o.o.

Če si želite privoščiti nekaj drugačnega, a hkrati sproščujočega, vas Slamičeva terasa vabi, da doživite edinstvene glasbene trenutke. V njenem objemu vsak večer pod zvezdami postane nepozabna zgodba – zaradi glasbe, druženja, uživanja v dobri hrani in prijetne družbe.

Terasa pa ni rezervirana samo za glasbene večere – čez dan je idealna za kosila in večerje, umaknjene od turističnega vrveža. To je prostor, kjer se ob dobri hrani in mirnem ambientu vsak gost lahko zares spočije – v hiši z dolgoletno tradicijo gostoljubja in udobja.

Foto: Slamič d.o.o.

Več o koncertih in izvajalcih lahko najdete na spletni strani Slamič – Že od leta 1932 , kjer se lahko tudi prijavite na obveščanje o prihajajočih dogodkih. Naj bo to poletje obarvano z glasbo in pristnimi druženji – dobrodošli pri Slamiču.

Ker so koncerti pri Slamiču hitro razprodani, vam priporočamo, da si svoje mesto pravočasno zagotovite. Mogoča sta spletni nakup vstopnic ali predhodna spletna rezervacija, več na www.slamic.si.

Naročnik oglasnega sporočila je SLAMIČ, D.O.O.