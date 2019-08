Slovenke EP odprle s porazom proti favoriziranim domačinkam

V Turčiji, na Slovaškem, Madžarskem in Poljskem se je začelo 31. evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Slovenske odbojkarice so za uvod v Lodžu z 0:3 izgubile z gostiteljicami Poljakinjami, ki so upravičile vlogo favoritinj. V slovenski skupini so Italijanke za uvod s 3:0 odpravile Portugalke, Belgijke pa Ukrajinke.

Evropsko prvenstvo, ženske, 1. krog



Poljska : Slovenija 3:0 (12, 22, 23)

Smarzek-Godek 24, Kakolewska 14; Mlakar 15, Planinšec 10



Poljakinje sicer ne spadajo v sam evropski vrh, a imajo kakovost, da lahko presenetijo skoraj vsakega tekmeca, še posebej na domačem igrišču in pred polno dvorano svojih navijačev.

Teh v prvi tekmi niso razočarale, dobile so jo s 3:0. Prvi niz so dobile zlahka, s 25:12, a v nadaljevanju so se jim varovanke selektorja Alessandra Chiappinija bolje upirale. V drugem nizu so Poljakinje slavile s 25:22, v tretjem pa so Slovenke rešile šest zaključnih žog, a na koncu izgubile s 23:25.

Pri domačinkah je bila s 24 točkami najbolj razpoložena Malwina Smarze-Godek, pri Slovenkah s 14 Iza Mlakar.

V soboto Slovenke čaka drugi obračun prvenstva, ob 18. uri se bodo pomerile z Belgijo.

Fotoutrinki s tekme (foto: CEV):

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

Skupina B (Lodž):

Skupina A (Ankara):

Skupina C (Budimpešta):

Skupina D (Bratislava):

