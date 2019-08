Poljakinje premočne za Slovenke

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je s pričakovanim porazom odprla evropsko prvenstvo. V Lodžu je proti favorizirani Poljski, precej višji ekipi, pokazala dva obraza. V prvem nizu je bilo videti, da ne bo mogla nuditi enakovrednega odpora, slabo je igrala tudi na začetku tretjega niza, v preostalih obdobjih pa je vendarle pokazala, da zna igrati in bi lahko z nekaj več zbranosti iztržila vsaj kakšen niz.

Slovenske odbojkarice so napovedovale boj za presenečenje, a začetek je pokazal, da so bile te napovedi bolj hrabrenje samega sebe kot realnost. Izbranke Alessandra Chiappinija, ki v postavi ni poskrbel za kakšna presenečenja, so tekmo začele prestrašeno, v krču, kar so Poljakinje znale izkoristiti. S serijo točk blokerk so prišle do vodstva z 8:3, Slovenkam se je po bloku Saše Planinšec še uspelo približati na 8:6, toda sledila je nova serija napak, po napaki Mlakarjeve je bilo na semaforju že 11:6. Chiappinijevi ekipi niso pomagali ne odmori ne menjave, gostiteljice so le večale vodstvo in niz mirno pripeljale do konca.

A drugi niz je bil drugačen. Slovenke so stabilizirale sprejem, se popravile tudi v drugih elementih, tako da so gledalci videli enakovreden boj. Na začetku so gostje celo vodile, zadnjič po točki Mlakarjeve za 8:7. Vse do končnice Poljakinjam ni uspelo pobegniti, po dveh blokih slovenski korektorici Mlakarji pa so vendarle povedle z 21:17. Toda tekmice se niso hotele predati, približale so se na 22:21, Lana Ščuka je imela celo priložnost za izenačenje, toda žogo je poslala izven igrišča. Mlakarjeva je ekipo še enkrat popeljala do točke zaostanka, a nato sta bili usodni dve etapi.

Začetek tretjega niza je napovedoval preslikavo prvega. Poljska si je hitro priborila vodstvo, pri izidu 15:6 je že bilo videti, da je odpor Slovenk končan. A menjave podajalke, v igro je vstopila Sara Najdič, se je spet pojavilo nekaj upanja. Zaostanek se je najprej znižal na štiri točke, nato so Slovenke s servisi Najdičeve skoraj tudi izničile zaostanek 18:24, pri obrambi zadnje, šeste zaključne žoge tekmic je Mlakarjeva v protinapadu poslala žogo v avt.

Slovenke se bodo v drugi tekmi v soboto ob 18. uri pomerile z Belgijo.

Poljska : Slovenija 3:0 (12, 22, 23) Dvorana Atlas Arena Lodž, gledalcev 6000, sodnika: Simić (Srbija), Kovar (Češka).

Poljska: Grajber 4, Alagierska, Kakolewska 14, Lukasik, Stenzel, Stysiak 2, Efimienko-Mlotkowska 6, Maj-Erwardt, Wolosz 2, Wojcik, Medrzyk 11, Smarzek-Godek 24, Zaroslinska-Krol, Plesnierowicz.

Slovenija: Mori, Grudina 4, Vovk 4, Janežič, Zdovc Sporer, Mikl, Zatković, Mlakar 15, Najdič 1, Pintar, Ščuka 7, Eržen 1, Planinšec 10, Potokar 1.

