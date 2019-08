Slovenke prvenstvo začenjajo proti izrazitim favoritinjam #video

V poljskem taboru se vloge izrazitih favoritov ne branijo, a selektor Jacek Nawrocki poudarja, da tekma kljub temu ne bo lahka, saj se njegove varovanke soočajo z velikim pritiskom poljske javnosti, obenem pa gre za prvo tekmo, ki je na prvenstvih vselej najtežja: "Slovenija je za nas zelo težek nasprotnik, saj ima ekipa igralke, ki igrajo v zelo močnih klubih po Evropi, na primer podajalka Morijeva in korektorica Mlakarjeva. Za nas bo to velik izziv in težka tekma."

Njegove besede je na kratko potrdila tudi poljska kapetanka Agnieszka Kąkolewska: "Mislim, da bo tekma zanimiva, saj Slovenija po mojem mnenju napreduje. Imate odličnega trenerja in mislim, da bo za nas jutri to težka tekma."

"Ni lahko najti njihovih šibkih točk"

Alessandro Chiappini: Potruditi se moramo, da tekmicam ne olajšamo dela. Foto: CEV Slovenski selektor Alessandro Chiappini tekmice pozna zelo dobro, saj že več let deluje prav na Poljskem. Italijanski strateg se zaveda kakovosti nasprotnic, a si vseeno želi, da bi tudi njegove varovanke prikazale igro na visoki ravni: "Poljska je v zadnjih dveh letih izjemno napredovala, reprezentanca je igrala na zelo pomembnih tekmovanjih, veliko igralk igra v najboljših ekipah po Evropi in to je največja sprememba glede na preteklost. Naredili so dobro potezo s selekcijo igralk in ekipa, ki jo imajo, je zdaj zelo močna. Njihove igralke poznam zelo dobro in ni lahko najti njihovih šibkih točk. Nekaj jih je, a jih je težko odkriti in igralke pripraviti do tega, da so njihove slabosti v ospredju dlje časa. Poljakinje so zelo dobro igrale v Ligi narodov in proti Srbiji prikazale zelo dobro igro. Za nas bo to težek nasprotnik, a želim, da verjamemo v to, da lahko nekaj naredimo in da bomo agresivni pri vseh elementih, še posebej na servisu in v obrambi. Potruditi se moramo, da tekmicam ne olajšamo dela. Jih pa seveda spoštujemo, saj vemo, za kako močno reprezentanco gre."

Največji prednosti Poljakinj sta telesna višina in prodoren napad

Kapetanka naše izbrane vrste Eva Mori poudarja, da sta največji prednosti Poljakinj telesna višina in prodoren napad, a da imajo tudi s soigralkami močno orožje: "Jutri nas čaka tekma, na kateri nabiraš izkušnje in v kateri moraš uživati, tudi dvorana bo polna. Upam, da se bomo kar se da hitro sprostile in pokazale našo igro. Poljakinje so zelo visoke, na vseh pozicijah imajo dobro pokrite napadalke in 'centralke', korektorica dobi največ žog in to je njihovo glavno orožje. Mislim, da jih lahko stisnemo z dobrimi začetnimi udarci, jih tako oddaljimo od mreže in potem skušamo igrati v bloku in obrambi."

Obračun med Poljsko in Slovenijo se bo v Atlas Areni v Lodžu začel ob 20.30 uri, prvenstvo skupine B pa bosta ob 14. uri odprli Belgija in Ukrajina.

