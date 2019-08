Azerbajdžanke premočne, selektor bo ekipi pojasnil stvari

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je priložnost za igro namenil podajalki Evi Mori, korektorici Izi Mlakar, srednjima blokerkama Saši Planinšec in Tini Grudina, sprejemalkama Lani Ščuka in Ani Mariji Vovk ter prosti igralki Veroniki Mikl.

V prvem nizu smo spremljali izenačen začetek, pri 5:5 pa so za dve prvič povedle Azerbajdžanke, a sta Grudina in Mlakarjeva poskrbeli za dve zaporedni točki in 7:7, Ščuka je prispevala točko za 9:9. Gostje so na račun dobrih začetnih udarcev in posledično napak naše vrste ušle na 12:9 ter še naprej vršile pritisk na naše sprejemalke.

Pri 14:18 je Chiappini zahteval odmor, a prekinitev ni zaustavila tekmic, ki so predvsem po zaslugi Poline Rahimove pobegnile že na 23:18. A dobri začetni udarci Grudine so Slovenkam omogočili protinapade, v katerih sta bili prodorni Ščuka in Mlakarjeva, prednost se je stopila na le točko (22:23), a so se nato zmage s 25:23 vseeno veselile nasprotnice.

Foto: Aleš Oblak

Alessandro Chiappini, selektor Slovenije, je dejal: "Kar lahko povem, je, da nismo dobro servirali in da tehnika v bloku ni bila najboljša. Je pa res, da se na to tekmo nismo posebej pripravljali in nismo poznali karakteristik tekmic. Vsekakor pa ni bilo vse slabo. Kot sem že dejal, servis ni bil, kot je treba, in nismo dobro blokirali, žal pa nam tudi ni uspelo, da bi bili skozi tekmo konstantni. Naredili smo dobre stvari, pa takoj zatem napako, ali pa smo dobro odigrali v obrambi, a potem nismo izkoristili protinapada. Gre za majhne stvari, ki pa potem pri rezultatu veliko pomenijo. In to nas je danes največ stalo. To moram še posebej pojasniti ekipi. Moramo še rasti in te stvari narediti bolje."

Rahimova je z neubranljivimi začetnimi udarci poskrbela za vodstvo svoje ekipe s 4:0, a so se naša dekleta hitro pobrala, prek dobrih napadov Vovkove prišla na 4:6, po zanesljivi igri Planinščeve in Ščuke ob mreži pa sta bili ekipi na 9. točki izenačeni. Slovenke so korak s tekmicami, ki so v letošnji sezoni nastopale v zlati evropski ligi in igrale tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre, držale tudi v nadaljevanju. Azerbajdžanke so sicer narekovale ritem in vse do rezultata 17:16 vodile z minimalno razliko, nato pa je Yelyzaweta Samadova nanizala serijo zaporednih začetnih udarcev, ob prodorni igri Rahimove in Odine Aliyjeve pa so si gostje zagotovile neulovljivo prednost s 23:17 ter niz zaključile pri 25:19.

Foto: Aleš Oblak

Boljši uvod v tretji niz je uspel Slovenkam, ki so povedle z 2:0. Naša dekleta so se izkazala z dobro igro v bloku, v obrambi je bila uspešna Leja Janežič, Vovkova, Ščuka in Mlakarjeva pa so z napadi skrbele za točke. Slovenija je ostajala v ospredju (10:9) in vodila še s 13:12, nato pa so se v igro naše vrste prikradle napake, tekmice pa so to s pridom izkoristile in prešle v ospredje (16:14). V drugem delu niza so izbranke Italijana Giovannija Caprare unovčile svoje izkušnje in prednost prenesle v končnico. Pri 24:20 so izkoristile prvo zaključno žogo za zmago s 25:20.

Foto: Aleš Oblak

Slovenske odbojkarice se bodo z Azerbajdžanom za zaprtimi vrati srečale še v torek, v sredo pa bodo z letališča Jožeta Pučnika odpotovale v Lodž, kjer jih 23. avgusta čaka prva tekma evropskega prvenstva proti Poljski.

