Ljubljanica prizorišče prvega turnirja v odbojki na vodi #foto

Na Ljubljanici med Tromostovjem in Ribjo brvjo so postavili nekaj centimetrov pod vodno gladino potopljeno igrišče, na katerem so nekaj ekshibicijskih tekem odigrali pogumni pionirke in pionirji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Le še trije tedni nas ločijo do začetka evropskega odbojkarskega prvenstva za moške, ki ga bo poleg Francije, Belgije in Nizozemske gostila tudi Slovenija. V Ljubljani so v sklopu promocije velikega športnega dogodka v četrtek pripravili edinstven dogodek, svetovno premiero odbojke na vodi.

To je bil "zgodovinski" dogodek, prva odbojkarska tekma na vodi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na edinstvenem igrišču so se najprej predstavili ambasadorji evropskega prvenstva Tomi Šmuc, Bas van de Goor, Guillaume Samica in Frank Depestele. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nato sta "oder" zasedli ekipi pokroviteljev EuroVolleyja 2019, Sberbank proti Petrolu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Množica gledalcev na bregovih Ljubljanice je nato lahko spremljala še veščine slovenskih ekip odbojke na mivki, Jelena Pešić in Ana Skarlovnik proti Katarini Fabjan in Klari Kregar ter Gašperja Plahutnika in Črta Bošnjaka proti Jerneju Potočniku in Danijelu Pokeršniku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivih potez ni manjkalo, požrtvovalni skoki za žogo so na tem igrišču pomenili premočenost do kože in nekaj plavanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Z izvirnim promocijskim dogodkom so prireditelji EuroVolleyja začeli odštevanje do 12. septembra, ko se bo začel skupinski del evropskega prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida Ljubljana bo gostila skupino C z reprezentancami Slovenije, Belorusije, Finske, Makedonije, Rusije in Turčije. Foto: Grega Valančič/Sportida

