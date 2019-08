Slovenske odbojkarice morale priznati premoč tudi Belgiji

Belgija : Slovenija 3:0 (13, 21, 20)

Atlas Arena Lodž, gledalcev 2450, sodnika: Kovar (Češka), Ivanov (Bolgarija).

Belgija: Van Sas, Herbots 20, Lemmens, Van Gestel 9, Grobelna 18, Sobolska 9, Ruysschaert, Strumilo, Janssens 11, Goliat, Van de Vyver 1, Van Avermaet, Guilliams, Stragier.

Slovenija: Mori 2, Grudina 2, Vovk, Janežič, Zdovc Sporer 1, Mikl, Zatković, Mlakar 19, Najdič 1, Pintar, Ščuka 4, Eržen, Planinšec 9, Potokar 2.

Slovenskim odbojkaricam tudi na drugi tekmi evropskega prvenstva ni uspelo pripraviti presenečenja. Tokrat niso bile niti blizu osvojenega niza, Belgijke, ki so bile od njih dvakrat boljše že v kvalifikacijah za prvenstvo, so jih ugnale zanesljivo. Slovenkam, ki so spet izredno slabo sprejemale začetne udarce, je lahko žal le za drugi niz, v katerem so se dobro držale do izida 20:20, nato pa slabo odigrale končnico, v preostalih dveh nizih pa dvoma, kdo bo zmagovalec, ni bilo od začetka do konca.

Slovenska ekipa je začela s standardno postavo, ki pa se je na začetku spet povsem izgubila. Pri izidu 2:6 je moral selektor Alessandro Chiappini že vzeti prvi odmor, a tudi to ni pomagalo. Slovenke nikakor niso našle orožja za servis Belgijk, zato niso mogle izdelati akcij. Iza Mlakar je bila videti razpoložena, a je bila premalo, da bi lahko Slovenke tekmice ogrozile, Belgijke so niz dobile s 25:13.

Belgijke so bile premočne tekmice. Foto: CEV

Pri izidu 5:1 v korist Belgijk je bilo na začetku videti, da se bo kalvarija Slovenk nadaljevala, a nato so vendarle strnile svoje vrste in vzpostavile ravnotežje. Tekmicam so dolgo časa dihale za ovratnik, Saša Planinšec pa je pred končnico izenačila na 20:20. Toda Belgijkam je z dobrimi servisi spet uspelo dobiti tri zaporedne točke, prednosti pa niso zapravile.

Saša Planinšec, blokerka Slovenije: "Želele smo si, da bi nadaljevale z igro, ki smo jo včeraj prikazale v zadnjih dveh nizih, vendar smo na začetku naredile preveč napak in nismo uspele zaključiti tistih lahkih žog, katere bi morale, da bi lahko obrnile rezultat. Zgodilo se nam je isto kot včeraj s še dodatnimi napakami." Foto: CEV Monika Potokar, sprejemalka Slovenije: "V prvem nizu je bil spet manjši razpad sistema, potem se nam je uspelo približati, a nam je na koncu spet nekaj zmanjkalo, da bi vzele niz. Verjetno so tudi nasprotnice malo popustile, zato smo se uspele približati. Vseeno so one tako zrele, da ko je to potrebno, vzamejo niz. Zdaj smo imele dva težka nasprotnika na papirju, a smo se vseeno borile. Želim si, da bodo naslednje tekme bolj nam v prid. Treba je iti optimistično naprej, čim prej pozabiti ta poraz in se dvigniti."

Na začetku tretjega niza so Slovenke prvič na tekmi povedle, vodile s 7:5, toda nato Belgijkam dovolile, da so spet prišle do serije točk, zapovrstjo so jih dosegle sedem. Pri izidu 21:13 je bilo že jasno, da bo tekme hitro konec, čeprav so Slovenke še poskušale. Prišle so do štirih točk zaostanka, več pa jim ni uspelo.

V nedeljo se bodo Slovenke pomerile s Portugalsko, prvič na prvenstvu bodo v vlogi favoritinj.