Selektor Giuliani zadovoljen s prikazanim v Grčiji

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je vrnila iz Grčije, kjer je v sklopu priprav na septembrsko evropsko prvenstvo odigrala tri tekme proti tamkajšnji izbrani vrsti. Na vseh treh obračunih so bili Slovenci boljši, Grki so vsega skupaj osvojili le dva niza.

Slovenski selektor Alberto Giuliani je pred odhodom v Kalamati napovedal, da bodo na tekmah priložnost dobili vsi odbojkarji, saj je prepričan, da bo vsak od njih na domačem EuroVolleyju prispeval pomemben delež. Svoje napovedi je italijanski strateg na naši klopi tudi uresničil, s predstavami svojih varovancev je bil zadovoljen: "Tekme smo odigrali z veliko igralci, s Šketom, zelo veliko z Gasparinijem in tudi z Možičem, ki je na eni tekmi veliko pokazal. Torej, priložnost so dobili igralci, ki pred tem niso dobili veliko priložnosti za igro. S prikazanim sem zadovoljen in to je zelo pomembno za pripravo na evropsko prvenstvo."

Pred njimi le še zadnji del treningov, nato pa test s Srbijo

Odbojkarjem, ki so se v soboto vrnili iz Grčije, je Giuliani prost dan namenil tudi v nedeljo, v ponedeljek pa se bodo znova zbrali v Ljubljani in opravili še zadnji del treningov pred evropskim prvenstvom. V sklopu priprav se bodo Slovenci dvakrat pomerili s Srbi, eno najboljših evropskih reprezentanc v zadnjih letih. "Naslednji korak sta pripravljalni tekmi s Srbijo, tekmi proti močni ekipi, proti kateri bomo lahko preverili našo pripravljenost neposredno pred evropskim prvenstvom. Mislim, da se počasi približujemo svojemu maksimumu, tedni priprav, ki nas še čakajo, bodo zelo pomembni, da se posvetimo še vsem detajlom."

Tekmi med Slovenijo in Srbijo bosta na sporedu 3. in 4. septembra v Areni Stožice. Prvi obračun bo odprt za javnost, drugega bosta ekipi odigrali za zaprtimi vrati.

