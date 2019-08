Akcija za zgodovino odbojke: česa takšnega pa še ne #video

Na edinstvenem četrtkovem odbojkarskem spektaklu na Ljubljanici - tekmovalci so se na revialnem dogodku pomerili kar na vodi - smo bili priča res spektakularni akciji, ki je nasmejala vse prisotne. Pri požrtvovalnem reševanju žoge je mlada perspektivna slovenska odbojkarica na mivki Katarina Fabjan izgubila tla pod nogami in padla v Ljubljanico. Tudi s pomočjo sotekmovalke Klare Kregar je hitro priplezala nazaj na igrišče in, sicer premočena do kosti, lahko nadaljevala zanimiv dvoboj.