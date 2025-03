Oseba padla v Ljubljanico, držala se je za luknjo v nabrežju

Ljubljanske policiste so v torek popoldne okoli 16.30 obvestili, da je na Šuštarjevem nabrežju oseba padla z brežine v reko Ljubljanico. Odnesel jo je tok, a se ji je nato uspelo zadržati za luknjo v betonskem nabrežju Ljubljanice.

Na kraj nesreče so napotili službe za reševanje, ki so za reševanje osebe na strmem nabrežju vzpostavile človeško verigo.

Sedem policistov in dva gasilca so s pomočjo vrvi osebo s pomočjo človeške verige potegnili na kopno. Oseba se v dogodku ni poškodovala, so jo pa zaradi podhladitve v oskrbo predali zdravniškemu osebju.

Policisti do zdaj v dogodku niso zaznali elementov kaznivih ravnanj in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.