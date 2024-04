S čiščenjem reke Ljubljanice se danes zaključuje tradicionalna mesečna spomladanska okoljska akcija Za lepšo Ljubljano, ki prebivalce spodbuja k skrbi za čisto in urejeno mesto. Medtem ko je čiščenje reke v preteklih letih potekalo od Špice do osrednje tržnice, pa so letos traso podaljšali vse do Plečnikovih zapornic.

Pri čiščenju Ljubljanice sodelujejo potapljači, člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera in drugih društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in drugi, ki skrbijo za čisto Ljubljano in Ljubljanico. V reki so potapljači našli najrazličnejše smeti, od koles pa vse do električnih skirojev.

Čistilno traso so letos podaljšali vse do Plečnikov zapornic. Odpadke bodo zbrali na Čevljarskem mostu, kjer so od 11. ure na ogled in v opomin, da reka ni smetišče.

Fotogalerija 1 / 6

Čiščenje Ljubljanice sicer tradicionalno poteka kot sklepna prireditev mesečne akcije Za lepšo Ljubljano, ki se odvija med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje.

"Človek, ne meči smeti."

Organizatorji akcije so za današnji dan pripravili tudi kulturni program. Po nabrežjih Ljubljanice se sprehajajo možje in dekleta v frakih in meščanskih opravah, med njimi je tudi Povodni mož. Otroci so se lahko udeležili delavnice, na kateri so iz odpadnih materialov, kot so zamaški in slamice, izdelovali štampiljke in jih odtisnili na platno. Obiskovalcem prireditve je za manjša popravila na voljo tudi mobilni servis koles.

V zahvalo za skrb za čisto Ljubljano bodo mimoidočim delili semena in rastline, ki so jih vzgojili v Botaničnem vrtu v Ljubljani. V Mestni občini Ljubljana so kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto tudi letos povezali z akcijo Za lepšo Ljubljano. S sporočilom "Človek, ne meči smeti. Raje meči cvetlična semena" dodatno opozarjajo na nesprejemljivost onesnaževanja okolja.

