JSS Mol je z nakupom pridobil 80 stanovanj in 73 parkirnih mest, z menjalno pogodbo pa še dodatnih osem stanovanjskih enot in pet parkirnih mest. Večina je že predana v uporabo, danes so simbolično predali ključe 84. stanovanja.

Po besedah direktorja JSS Mol Saša Rinka ima sklad zdaj 4.666 stanovanjskih enot, novi projekti pa se že izvajajo oziroma so v pripravi. "Do leta 2045 bi bila prestolnica lahko bogatejša za okoli šest tisoč stanovanjskih enot, kar bi skupaj pomenilo več kot deset tisoč stanovanjskih enot," je na današnjem dogodku poudaril Rink, ki verjame, da s projekti blizu mestnega središča ustvarjajo mesto, ki je prijazno svojim meščanom.

Ob pogledu v prihodnost je kot največjo težavo sicer poudaril zlasti financiranje, kjer se nadeja pomoči ministrstva za solidarno prihodnost oziroma države.

Sredstva tudi iz načrta za okrevanje in odpornost

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost, pristojen za področje stanovanjske politike in ekonomske demokracije, Klemen Ploštajner je ob tem dejal, da je ljubljanski sklad za realizacijo tega projekta prejel 4,9 milijona evrov nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, prejel pa je tudi posojilo Stanovanjskega sklada RS.

"Današnje odprtje novih najemnih neprofitnih stanovanj je še en dokaz, da ljubljanski stanovanjski sklad in tudi mestna občina dobro opravljata svojo nalogo zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj," je poudaril Ploštajner in izrazil pripravljenost na prihodnje sodelovanje.

Janković o nižjih cenah stanovanj

"Država in lokalna skupnost sta na isti strani. Ni važno, kdo gradi, pomembno je, da ljudje dobijo dom za bivanje," se je strinjal ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovi oceni bi do nižjih cen stanovanj na trgu lahko prišlo v nekaj letih, če bodo izpolnjeni trije pogoji, in sicer zamejitev kratkoročnih najemov stanovanj prek platform, kot je Airbnb, večja ponudba študentskih postelj, saj tako študentje ne bi več pritiskali na zasebna stanovanja, in graditev večjega števila novih stanovanj.

Stanovanja je zgradilo podjetje Gitri, ki je del skupine krškega gradbinca Kostak. Ta je ob koncu današnje slovesnosti Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice podelil donacijo deset tisoč evrov.