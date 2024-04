Na Marihuana maršu poudarjajo javni interes za legalizacijo konoplje

Na ljubljanskem Kongresnem trgu poteka tradicionalni Marihuana marš. Gre za politični shod Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, na katerem opozarjajo na družbene, ekonomske in zdravstvene problematike, ki so posledica prohibicije konoplje, je za STA povedal vodja shoda Matej Svetina. Letos poudarjajo javni interes za legalizacijo konoplje.

Shod, ki danes poteka do 22. ure, je namenjen izobraževanju, informiranju in protestiranju proti škodljivim politikam na področju konoplje. Namen gibanja je tudi spodbujanje družbenega diskurza o konoplji in (ne)smiselnosti prohibicije ter pozivanje javnosti in nosilcev odločanja k smotrnosti modernizacije zakonodaje na področju konoplje.

V parku Zvezda lahko obiskovalci prisluhnejo znanim slovenskim in tujim glasbenim izvajalcem ter se priključijo različnim aktivnostim, kot so slackline, joga in družabne igre. Ob tem se na stojnicah predstavljajo različna podjetja, politične stranke in nevladne organizacije, ki podpirajo isti cilj in težijo k družbenemu napredku legalizacije konoplje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Letošnji govorci in govornice na političnem shodu bodo članica kabineta predsednika vlade Metka Paragi, strokovni sodelavec poslanske skupine SD Gorazd Prah in podpredsednik stranke Vesna Klemen Belhar.

Iz stranke Vesna pa so sporočili, da z udeležbo na shodu izražajo podporo pobudi za legalizacijo konoplje. V stranki zagovarjajo črtanje konoplje iz uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog ter podpirajo legalizacijo konoplje za osebno uporabo, ob ustrezni zakonski regulaciji ter rednem spremljanju učinkov tovrstne zakonodaje. "Legalizacija ne pomeni stanja brez pravil, ravno nasprotno, gre za uvajanje novih zakonov, ki zagotavljajo varnejšo rabo in transparentno upravljanje s to rastlino," so zapisali.

Organizatorji shoda poudarjajo, da prihodnost konoplje ni zgolj v liberalnejši ureditvi, temveč predvsem v njenem celostnem razumevanju in odgovorni uporabi, ki mora biti podkrepljena z znanstvenimi spoznanji in družbeno soodgovornostjo.

Pričakujejo več tisoč obiskovalcev

Zborovanje poteka v mirnem duhu, organizatorji pa pričakujejo več tisoč obiskovalcev.

Udeleženki Ema in Leja sta za STA dejali, da sta se shoda udeležili iz radovednosti in ker podpirata legalizacijo konoplje. "Ima manj negativnih učinkov kot marsikatera druga droga, in če ljudje to hočejo uživati, naj bo vsaj varno," je povedala Ema.

Tudi udeleženec Marko podpira legalizacijo konoplje. "Nesmiselno je, da je alkohol legaliziran, trava pa ne, ker se več nesreč zgodi zaradi alkohola, ob uživanju alkohola ljudje postanejo tudi nasilni," je dejal za STA.

DZ je sicer v sredo sprejel predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje za medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Svetina je dejal, da je referendum ustrezen korak naprej. Prepričan je, da bodo državljani podprli referendumski vprašanji, saj je "uporaba konoplje v Sloveniji precej velika, hkrati pa smo Slovenci napreden narod in verjamem, da si želimo modernizacije zakonodaje na področju konoplje".

Kot pozitivno ocenjuje tudi, da je Nemčija "zelo dobro uredila to področje". "Priporočal bi, da sledimo potem Nemčije, zagotovo pa se bodo mogle politične stranke zediniti in k reševanju tega problema pristopiti skupaj," je Svetina dejal za STA.

"Podpiram referendum, če bo res za uporabo konoplje tako v medicinske kot rekreativne namene. Se mi pa zdi, da je predvsem pomembno, preden se to zgodi, da so ljudje izobraženi o konoplji in njeni uporabi ne samo v medicinske namene, ampak o konoplji kot vsestranski rastlini, ki jo lahko uporabljamo v prehrani, tekstilni industriji, gradbeništvu," pa je povedala Lina z ene od stojnic.