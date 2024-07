Na Ljubljanici najboljši Slovenki in Čeha

Slovenski odbojkarici Tajda in Nina Lovšin sta zmagali na mednarodnem turnirju v odbojki na vodi v Ljubljani, na katerem je nastopilo 16 dvojic iz 11 držav. Slovenski odbojkarji so pred domačimi navijači osvojili še dve odličji, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

V Ljubljani se je končal mednarodni turnir v odbojki na vodi, ki je privabil odbojkarje in odbojkarice iz Brazilije, Češke, Danske, Francije, Hrvaške, Italije, Nizozemske, Poljske, Slovaške in Srbije, v boj za najvišja mesta pa so se na novem prizorišču ob Novem trgu podale tudi štiri slovenske ekipe.

Po dveh dneh dvobojev na Ljubljanici sta se zmage veselili Nina in Tajda Lovšin, ki sta skupinski del tekmovanja začeli z zmago nad dansko zasedbo, nato pa po treh nizih izgubili s Poljakinjama, a je izkupiček zadostoval za uvrstitev v četrtfinale.

V tem sta bili Slovenki boljši od češkega para, v slovensko obarvanem polfinalu pa sta z 2:1 premagali še Majo Marolt in Živo Javornik, ki sta se po zmagi v skupinskem delu turnirja uvrstili neposredno v polfinale. Naveza Lovšin si je zlato odličje, drugo zaporedno, priigrala po finalni zmagi z 21:11 in 21:10 nad poljsko dvojico Vlk/Pawlak, tretje mesto pa je šlo v roke Marolt in Javornik.

"Občutki so super, res se zabavam in zelo mi je všeč igrati odbojko na vodi. Še posebej s Tajdo, saj se zelo dobro poznava in je na igrišču zato vse toliko lažje. Vedno dava vse od sebe in se boriva, tako je bilo tudi tokrat. Izkušnja je vselej zanimiva, to je že moja tretja zmaga v Ljubljani, kjer je vzdušje zares izjemno. Z veseljem se bom vračala tudi v prihodnje, saj si želim novih zmag," je dejala Nina Lovšin.

V moški konkurenci je drugič zapored zmagal Martin Melmuka, ki pa je v Ljubljani tokrat nastopil z novim soigralcem Tadeasom Tezzelejem. Čeha sta dobro igrala že v skupini in se prebila v polfinale.

Druga finalista iz Francije sta v polfinalu po treh nizih in na razliko strla odpor najboljših Slovencev Danijela Pokeršnika in Tadeja Boženka, ki sta v četrtfinalu izločila Alana Košenino in Josipa Pribanića, na koncu pa osvojila bronasto kolajno.

Za najboljšo igralko turnirja so izbrali Nino Lovšin, pri moških pa Melmuka.

