Slovenske odbojkarice proti Italiji blizu osvojenega niza

Pred dvobojem s svetovnimi podprvakinjami za razliko od tekme proti Belgiji in Poljski iz slovenskega tabora ni bilo izjav o morebitnem presenečenju, čeprav je prav Italija reprezentanca, proti kateri je Slovenija pred štirimi leti v Apeldoornu osvojila zgodovinski niz na evropskih prvenstvih. Trenutno je italijanska ekipa za nekaj razredov boljša, tako da realnih možnosti ni bilo, slovenska dekleta so zatrjevala, da morajo na tekmi samo uživati.

Že pred tekmo je bilo jasno, da bo slovenski odpor odvisen predvsem od sprejema. In ta je bil v prvem nizu na solidni ravni, bil je dovolj dober, da je lahko Sara Najdič, ta je na mestu podajalke spet dobila prednost pred Evo Mori, uspešno organizirala akcije, ki sta jih uspešno zaključevali predvsem Iza Mlakar (7 točk v prvem nizu) in Saša Planišec (5).

Alessandro Chiappini, selektor Slovenije:

"Mislim, da smo prvi niz odigrali izjemno. Bilo smo osredotočeni na igro, a smo bili ves čas tudi pod pritiskom tekmic, ki so zelo pritiskale in igrale hitro odbojko, imajo visoke napadalke, energija žog je pri udarcih je posebna. A sem zelo vesel, kaj so dekleta naredila v prvem delu tekme. Na to sem ponosen. Tudi v tretjem nizu je bilo dobro, za drugi pa ne morem kriviti svoje ekipe. Enostavno nas Italijanke niso pustile igrati. Zelo dobro so servirale in napadale. Za nas je bila to pomembna izkušnja in upam, da nam igra na taki ravni lahko da nekaj tudi za naprej, tako psihološko kot pri tehniki in taktiki."

"Če jutri zmagamo, bo vse to pozabljeno," je prepričana Sara Najdič. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Sara Najdič, podajalka Slovenije:

"Mislim, da je treba to tekmo v večini čim hitreje pozabiti in naprej odnesti samo pozitivne trenutke. Prvi niz ni za pozabo, pri rezultatu 24:22 smo ga imele praktično dobljenega, a na koncu nismo uspele. Italijanke so izkušena ekipa ter so znale to obrniti, če mi je česa žal, mi je žal tega prvega niza. Ampak, če jutri zmagamo, bo vse to pozabljeno."