Kdo jih lahko ustavi: na seznamu tudi Kurek!

Trener poljske odbojkarske reprezentance Vital Heynen je objavil seznam 16 igralcev, ki so začeli sklepni del priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bo septembra poleg Belgije, Nizozemske in Francija gostila tudi Slovenija. Na seznamu je tudi poljski superzvezdnik Bartosz Kurek, ki se vrača po hudi poškodbi hrbtenice.

Kurek je bil na lanskem svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji najzaslužnejši za to, da so Poljaki ubranili svetovni naslov, nato pa se je v klubski sezoni poškodoval in bil več mesecev odsoten z igrišč. Govorilo se je, da zanj evropsko prvenstvo prihaja prehitro, a očitno je poljski zvezdnik tako pripravljen, da ga je selektor povabil zraven.

Poljakom se sicer njegova odsotnost do zdaj ni poznala, saj je zeleno luč za prestop v reprezentanco dobil Kubanec Wilfredo Leon, ki je brez težav nadomestil Kureka in Poljake prek kvalifikacij, v katerih so sodelovali tudi Francozi in Slovenci, brez težav popeljal na olimpijske igre v Tokiu 2020.

Poljski odbojkarji bodo skupinski del septembrskega evropskega prvenstva začeli na Nizozemskem, kjer bodo prvi favoriti za osvojitev prvega mesta. Družbo jim bodo delali še domači tulipani, Čehi, Ukrajinci, Črnogorci in Estonci.

Kdo se je udeležil priprav Arłamówu (16): Korektorji: Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj Blokerji: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski Podajalca: Fabian Drzyzga, Marcin Komenda Sprejemalci/napadalci: Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka Libera: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

Kdo bo zmagovalec 31. evropskega prvenstva? Rusija 26,67% +

Poljska 33,33% +

Francija 6,67% +

Srbija 13,33% +

Italija 0,00% +

Slovenija 13,33% +

Nemčija 6,67% +

