Obisk glasbene lepotice, Kovač se vrača v Slovenijo #video

Torkov trening slovenske odbojkarske reprezentance je poleg novinarjev popestrila tudi glasbena promotorka EuroVolleyja 2019 in velika ljubiteljica odbojke Nina Pušlar. Nad edinstvenim obiskom so bili navdušeni tudi člani slovenske reprezentance, ki so ravno danes začeli zadnji sklepni del priprav pred septembrskim spektaklom v Stožicah.

Nina si je s člani reprezentance izmenjala nekaj žog prek mreže, fantje so bili kar navdušeni nad znanjem odbojke naše priljubljene pevke. Ob tem je Pušlarjeva dejala, da bo z veseljem tudi v živo spremljala tekme v Stožicah, Dejan Vinčić, prvi podajalec slovenske izbrane vrste, ki velja za veseljaka, pa je med sprejemom žog simpatične glasbenice na treningu celo zapel nekaj njenih priljubljenih verzov.

Kovač se bo hitro vrnil v Slovenijo

Po nekaj treningih se bodo Slovenci, ki so minuli teden v Grčiji trikrat premagali domačine, v Stožicah še dvakrat udarili z reprezentanco Srbije. Polfinalisti zadnjega evropskega in svetovnega prvenstva se bodo pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača.

Slovence pred začetkom EuroVolleyja 2019 čakata še obračuna s Srbijo, ki jo je pred kratkim prevzel še pred nekaj meseci selektor Slovenije Slobodan Kovač. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prva tekma bo v torek, 3. septembra, ob 20. uri in bo odprta za javnost, druga pripravljalna tekma, dan kasneje, pa bo zaprta za javnost. Za torkovo srečanje z odlično ekipo Srbije so prek prodajnih mest Eventima na voljo vstopnice po enotni ceni 10 evrov, lahko pa si jih zagotovite tudi drugače.

Pred prvo tekmo s Srbijo si boste lahko pred Areno Stožice kupili navijaške rekvizite Odbojkarske zveze Slovenije, v primeru nakupa v vrednosti vsaj 15 evrov za karkoli od ponujenega (majica, kapa, šal, zapestnica, maskota Ozi kot navijaško srce/vzglavnik ...) pa boste lahko v dvorano vstopili brezplačno.

Začeli bodo proti Belorusiji, največ zanimanja za tekmo z Rusijo

Evropsko prvenstvo, ki ga bo poleg Francije, Belgije in Nizozemske gostila tudi Slovenija (Stožice), se bo začel v četrtek, 12. septembra. Prva nasprotnica čete slovenskega selektorja Alberta Giulianija pa bo Belorusija. Organizator sporoča, da je največ zanimanja za zadnjo tekmo skupinskega dela proti Rusiji, a kapetan Tine Urnaut si želi, da jih navijači podprejo tudi na ne tako atraktivnih tekmah: "Vse, kar lahko mimo nas na igrišču dosežemo skupaj za uspeh Slovenije, so polne tribune na tekmah, ki na prvi pogled morda niso najbolj atraktivne. Verjamem, da bo za zadnjo tekmo z Rusijo zanimanje ogromno, toda mi vas, dragi navijači, enako močno potrebujemo na ostalih tekmah, torej ob začetku z Belorusijo, in zatem proti Finski, Turčiji in Severni Makedoniji."

Najprej vsi v Križanke 6.9. @ninapuslar 😉...pol pa vsi v Stožice👌🏻😊 #krizankeljubljana #eurovolley2019 Objavil/a Tine Urnaut dne Torek, 27. avgust 2019

Obeta se invazija finskih veseljakov Število prodanih vstopnic za tekme EuroVolleyja 2019 v predtekmovalni skupini C v Stožicah je preseglo okroglo število – 10.000 ! Največ vstopnic, več kot 3.000, je za zdaj prodanih za tekmi 5. kola predtekmovanja, ko bo v sredo, 18. 9., v popoldanskem sporedu Slovenija igrala proti aktualnim evropskim prvakom Rusom, zatem bo še tekma Finska - Turčija. Dobrih 2.000 vstopnic je prodanih tudi za tretji tekmovalni dan, za soboto, 14. 9. (tekmi Slovenija-Finska in Severna Makedonija - Rusija), predvsem po zaslugi izjemnega zanimanja za EuroVolley 2019 na Finskem, kjer je prodanih že več kot tisoč vstopnic. V Ljubljano torej (vsaj) za teden dni prihaja več kot tisočglava množica odbojkarskih navijačev iz Finske.

Spored EuroVolleyja 2019 - skupina C (Stožice): Četrtek, 12. september:

14.30 Turčija - Rusija

17.30 Finska - Severna Makedonija

20.30 Slovenija - Belorusija Petek, 13. september:

17.30 Severna Makedonija - Turčija

20.30 Belorusija - Rusija Sobota, 14. september:

17.30 Severna Makedonija - Rusija

20.30 Slovenija - Finska Nedelja, 15. september:

17.30 Belorusija - Finska

20.30 Turčija - Slovenija Ponedeljek, 16. september:

17.30 Rusija - Finska

20.30 Belorusija - Severna Makedonija Torek, 17. september:

17.30 Slovenija - Severna Makedonija

20.30 Turčija - Belorusija Sreda, 18. september:

17.30 Slovenija - Rusija

20.30 Finska - Turčija

