Alberto Giuliani se je odločil

Ob začetku zadnjih dveh tednov priprav na EP je pod okriljem selektorja Alberta Giulianija ostalo 14 igralcev, torej toliko, kot jih bo imelo pravico nastopa na EuroVolleyju 2019. V četrtek je kot zadnji reprezentančni zbor zapustil najmlajši, nadarjeni 17-letni mariborski sprejemalec Rok Možič, medtem ko je že dalj časa odsoten in za prvenstvo odpisan 21-letni prosti igralec Urban Toman, ki se še vedno muči s poškodbo gležnja.

"V Stožicah smo doma in doma se človek počuti najbolje"

Pred začetkom EuroVolleyja, ki ga bo gostila tudi Slovenija, se bodo slovenski odbojkarji 3. in 4. septembra v Stožicah udarili še z močno Srbijo. "Zdaj se ne bomo več selili, Stožice so do konca evropskega prvenstva naše, kar je tudi lahko jeziček na tehtnici pri pripravah na tekmo. Zdaj smo osredotočeni na t. i. lahke žoge, na tiste točke, ki so nas že večkrat drago stale. Enkrat ali dvakrat na tekmo pride do situacije, ko res ena sama žoga vse lahko obrne. Obramba je pač začetek vsakega napada, tu se vse začne, in naš fokus mora biti zdaj usmerjen v te nepričakovane situacije," pove izkušeni bloker Alen Pajenk.

Klemen Čebulj počasi že čuti, da se bo spektakel v Sloveniji kmalu začel. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Njegove besede pa je dopolnil tudi Klemen Čebulj, ki verjame, da bodo Stožice dodatna vrednost slovenske izbrane vrste: "Ne pravijo zastonj, da je treba izkoristiti prednost domačega terena. V Stožicah smo doma in doma se človek po navadi počuti najbolje. Upam, da bo to ena od malenkosti, ki bodo naredile razliko v naš prid. Zdaj pilimo detajle v igri, poudarjamo pomen komunikacije na igrišču, izkoriščamo 'lahke' žoge, ponavljamo nekatere situacije, ki so nam že povzročale težave, in podobno. Malce pa res že občutimo, da se temperatura dviguje, iz dneva v dan bomo v večjem pričakovanju začetka."

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (Chemik Bydgoszcz, Pol) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Spored EuroVolleyja 2019 - skupina C (Stožice): Četrtek, 12. september:

14.30 Turčija - Rusija

17.30 Finska - Severna Makedonija

20.30 Slovenija - Belorusija Petek, 13. september:

17.30 Severna Makedonija - Turčija

20.30 Belorusija - Rusija Sobota, 14. september:

17.30 Severna Makedonija - Rusija

20.30 Slovenija - Finska Nedelja, 15. september:

17.30 Belorusija - Finska

20.30 Turčija - Slovenija Ponedeljek, 16. september:

17.30 Rusija - Finska

20.30 Belorusija - Severna Makedonija Torek, 17. september:

17.30 Slovenija - Severna Makedonija

20.30 Turčija - Belorusija Sreda, 18. september:

17.30 Slovenija - Rusija

20.30 Finska - Turčija

